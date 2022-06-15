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Медицина

НОВЫЙ ВРАЧЕБНЫЙ ПУНКТ В ШУМАНАЙСКОМ РАЙОНЕ

Как известно, Указом Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» предусмотрены 100 целей, направленные на возвышение чести и достоинства человека. Из них 11 целей касаются развития сферы медицины.

В частности, в настоящее время расширяется сеть семейных врачебных пунктов в сельской местности.

Один из них, после капитальной реконструкции, недавно начал работу на территории сельского схода граждан «Мамый» Шуманайского района.

На церемонии вступления в строй нового медицинского объекта выступили министр здравоохранения Республики Каракалпакстан М.Курбанов, хаким района Б.Янгибаев. Затем собравшиеся ознакомились с условиями, созданными здесь для лечения пациентов и работы персонала.

В новом врачебном пункте сельчанам медицинское обслуживание будут оказывать два врача, девять медсестер, четыре медицинских работника нижнего звена.

ККИА