"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВЫБОРОВ

В зале заседаний Министерства по поддержке махалли и старшего поколения Республики Каракалпакстан прошла пресс-конференция, посвященная итогам состоявшихся в республике с 16 по 30 мая выборов председателей (аксакалов) сходов граждан.

В соответствии с мартовскими постановлениями Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Президиума Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан был утвержден состав комиссии Республики Каракалпакстан из 25 человек, содействующий организации и проведению выборов председателей сходов граждан. Все члены комиссии были прикреплены к соответствующим районам и городу Нукусу.

В Каракалпакстане выборы прошли в 424 сходах граждан.

На выборах, проведенных в форме тайного голосования, на должности аксакалов претендовали 1 575 кандидатов, среди которых и были избраны руководители.

В голосованиях приняли участие 110 056 представителей граждан, то есть 82,3 процента из всего их числа. Самые высокие показатели участия представителей на выборах наблюдались в Ходжейлийском, Кегейлийском, Караузякском, Муйнакском и Тахтакупырском районах.

Среди избранных аксакалов — 180 действующие председатели махаллей, 244 — избраны на эту должность впервые.

К примеру, среди избранных впервые — в Бозатауском и Нукусском районах составило 80 процентов, в Канлыкульском — 91 процент и полностью обновился состав в Ходжейлийском районе.

Для сведения, более 45 процентов из числа избранных составляют граждане в возрасте от 50 до 60 лет. Следует отметить, что среди избранных есть и трое молодых до 30 лет.

Из 424 аксакалов 398 с высшим образованием, остальные имеют среднее специальное образование. В Амударьин­ском, Кегейлийском, Канлыкульском, Нукусском и Чимбайском районах все председатели имеют высшее образование. Среди них есть преподаватели, юристы, экономисты, инженеры, агрономы и т.п.

Среди избранных женщины составляют 54. В процентном соотношении их доля имеет большинство в Кунградском, Тахиаташском, Ходжейлийском, Чимбайском районах и городе Нукусе.

Процесс выборов активно освещался в средствах массовой информации.

В ходе мероприятия представители средств массовой информации получили ответы на интересующие вопросы.

М.ТУРАЕВА