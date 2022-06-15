Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:19:36, 16.06.2022
Биринши бет
Дағазалар
Кириў
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

СПОРТ

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ «РАЛЛИ МУЙНАК - 2022»

Недавно в Муйнакском районе состоялась торжественная церемония награждения победителей традиционного пробега  «Ралли Муйнак».

Организаторами состязаний выступили Жокаргы Кенес и Совет Министров Республики Каракалпакстан, Генеральная прокуратура Республики Узбекистан, Организация содействия обороне «Ватанпарвар».

Среди водителей автомобилей класса «А-8» с объемом двигателя 1600 кубических сантиметров победителями вышли члены команды «Бест плюс» Фуркат Ахроркулов и Аскар Хасанов, второе место заняли самаркандцы Ильхам и Шухрат Абиджановы, третье место досталось дуэту из Андижанской области Тимуру и Кличбеку Нарзикулову. Среди экипажей автомобилей класса «А-9» с объемом двигателя 2000 кубических сантиметров победители расположились в следующем порядке: первое место у представителей Джизакской области Умида Саатова и Уткира Худойбердиева, за ними оказались бухарцы Рашид Мурадов и Атамураджон Сабиров, водители из Наманганской области Аликай Хайруллаев и Шерали Абдуллаев.

А в состязаниях класса «Багги» с объемом двигателя 2000 кубических сантиметров не было равных Равшану Кабилову из Андижанской области, второе место за Гайбуллой Мусаевым из Кашкадарьи, тройку лучших замкнул представитель этой же области Сухроб Восиев. В состязаниях на мотоциклах с объемом двигателя 125 кубических сантиметров первым финишировал Дониёр Тураев из Бухарской области, его земляк Асадбек Раджапов был вторым, Бунёд Маматвалиев из Кашкадарьинской области занял третье место, на мотоциклах с объемом двигателя 500 кубических сантиметра первое и второе место заняли бухарцы Бекзод Халимбаев и Бахтияр Ахмедов, третье место у Адхама Темирова из Навоийской области.

Лучшим автомобилистам вручены денежные призы в 100 миллионов, 30 миллионов и 10 миллионов сумов соответственно, а лучшие среди мотоциклистов получили по 10 миллионов, 7 миллионов и 3 миллиона сумов.

Участникам церемония награждения была представлена концертная программа.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.

16 мәрте оқылды
Излеў


Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF