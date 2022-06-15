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ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ «РАЛЛИ МУЙНАК - 2022»

Недавно в Муйнакском районе состоялась торжественная церемония награждения победителей традиционного пробега «Ралли Муйнак».

Организаторами состязаний выступили Жокаргы Кенес и Совет Министров Республики Каракалпакстан, Генеральная прокуратура Республики Узбекистан, Организация содействия обороне «Ватанпарвар».

Среди водителей автомобилей класса «А-8» с объемом двигателя 1600 кубических сантиметров победителями вышли члены команды «Бест плюс» Фуркат Ахроркулов и Аскар Хасанов, второе место заняли самаркандцы Ильхам и Шухрат Абиджановы, третье место досталось дуэту из Андижанской области Тимуру и Кличбеку Нарзикулову. Среди экипажей автомобилей класса «А-9» с объемом двигателя 2000 кубических сантиметров победители расположились в следующем порядке: первое место у представителей Джизакской области Умида Саатова и Уткира Худойбердиева, за ними оказались бухарцы Рашид Мурадов и Атамураджон Сабиров, водители из Наманганской области Аликай Хайруллаев и Шерали Абдуллаев.

А в состязаниях класса «Багги» с объемом двигателя 2000 кубических сантиметров не было равных Равшану Кабилову из Андижанской области, второе место за Гайбуллой Мусаевым из Кашкадарьи, тройку лучших замкнул представитель этой же области Сухроб Восиев. В состязаниях на мотоциклах с объемом двигателя 125 кубических сантиметров первым финишировал Дониёр Тураев из Бухарской области, его земляк Асадбек Раджапов был вторым, Бунёд Маматвалиев из Кашкадарьинской области занял третье место, на мотоциклах с объемом двигателя 500 кубических сантиметра первое и второе место заняли бухарцы Бекзод Халимбаев и Бахтияр Ахмедов, третье место у Адхама Темирова из Навоийской области.

Лучшим автомобилистам вручены денежные призы в 100 миллионов, 30 миллионов и 10 миллионов сумов соответственно, а лучшие среди мотоциклистов получили по 10 миллионов, 7 миллионов и 3 миллиона сумов.

Участникам церемония награждения была представлена концертная программа.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.