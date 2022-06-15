"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Постановление и его исполнение

РАБОТУ С МОЛОДЕЖЬЮ — НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Согласно постановлению Президента Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному совершенствованию системы работы с молодежью в махаллях» от 19 января 2021 года были определены ряд ключевых задач, в том числе, реализация в махаллях проекта «Одному ветерану — десять молодых подопечных».

Во исполнение постановления при содействии Чимбай­ского районного отделов по поддержке махалли и старшего поколения, Агентства по делам молодежи, Центра духовности и просветительства активные граждане из числа старшего поколения были прикреплены к представителям молодежи в качестве духовных наставников.

Недавно в одном из достопримечательных мест Чимбая организована встреча лиц старшего поколения с районным активом, в ходе которого за пиалой чая состоялся оживленный обмен мнениями по вопросам надлежащего воспитания подрастающего поколения, огромной ответственности старших за судьбу и будущее молодых людей.

В мероприятии приняли участие заместитель министра по поддержке махалли и старшего поколения Республики Каракалпакстан Т.Абдижаббаров, хаким Чимбайского района А.Тажетдинов.

А.Оразов,

корреспондент ККИА.