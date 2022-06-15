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Аграрная сфера

ПОДГОТОВКА К УБОРКЕ УРОЖАЯ

На территории фермерского хозяйства «Якубов Жонибек» состоялся семинар-показ, посвященный организованному проведению зерноуборочной кампании.

В мероприятии приняли участие хакимы районов, руководители секторов, специалисты отрасли.

На семинаре выступил Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов, который остановился на неотложных задачах по уборке урожая зерновых качественно и в установленные сроки, пожелав фермерам и дехканам успехов.

В Берунийском районе 197 фермерскими хозяйствами и двумя кластерами пшеницей засеяно пять тысяч гектаров площадей. К уборочному сезону сформировано 14 отрядов. Земледельцы района планируют собрать 7350 тонн пшеницы.

В семинаре принял участие Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан К.Сариев.

Пресс-служба Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.