ВОЛЕЙБОЛИСТКИ КАРАКАЛПАКСТАНА – ЧЕМПИОНЫ УЗБЕКИСТАНА
В Джизакской области завершился XXIX чемпионат Узбекистана по волейболу.
Уже в первом туре, который стартовал в феврале, женская сборная Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза не уступала соперникам. По итогам пяти туров волейболистки Каракалпакстана стали победителями.
Также определены победители в других номинациях. Главный тренер команды-победителя Азат Казаков признан лучшим тренером, волейбольная команда НГПИ — лучшей командой, а Индира Насратдинова, Гулбазар Нуранова и Максуда Юлдашева лучшими игроком, защитником и нападающим соответственно.
Д.АБИБУЛЛАЕВ,
корр. УзА.