Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 16:00:17, 08.06.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Общество

ВОЛЕЙБОЛИСТКИ КАРАКАЛПАКСТАНА – ЧЕМПИОНЫ УЗБЕКИСТАНА

В Джизакской области завершился XXIX чемпионат Узбекистана по волейболу.

Уже в первом туре, который стартовал в феврале, женская сборная  Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза не уступала соперникам. По итогам пяти туров волейболистки Каракалпакстана стали победителями.

Также определены победители в других номинациях. Главный тренер команды-победителя Азат Казаков признан лучшим тренером, волейбольная команда НГПИ — лучшей командой, а Индира Насратдинова, Гулбазар Нуранова и Максуда Юлдашева лучшими игроком, защитником и нападающим соответственно. 

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

корр. УзА.

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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