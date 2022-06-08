"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Общество

ВОЛЕЙБОЛИСТКИ КАРАКАЛПАКСТАНА – ЧЕМПИОНЫ УЗБЕКИСТАНА

В Джизакской области завершился XXIX чемпионат Узбекистана по волейболу.

Уже в первом туре, который стартовал в феврале, женская сборная Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза не уступала соперникам. По итогам пяти туров волейболистки Каракалпакстана стали победителями.

Также определены победители в других номинациях. Главный тренер команды-победителя Азат Казаков признан лучшим тренером, волейбольная команда НГПИ — лучшей командой, а Индира Насратдинова, Гулбазар Нуранова и Максуда Юлдашева лучшими игроком, защитником и нападающим соответственно.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

корр. УзА.