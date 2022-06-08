"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Образование

ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ

Свой первый урок в школе Зульфия Турдымуратова провела почти сорок лет назад. Ее взяли преподавать в родное учебное заведение, которое она закончила на «отлично».

Работу сов­мещала с учебой в Нукусском государственном университете, на факультет каракалпакской филологии которого поступила с первой попытки.

— Читать я выучилась в шесть лет, а уже учась в школе начала писать стихи и печататься в газетах, — вспоминает заслуженный учитель Каракалпакстана З.Турдымуратова. — То, что буду учить детей, знала еще ребенком. После года очного обучения в вузе, перевелась на заочное отделение. Хотелось быстрее начать преподавать, набираться опыта.

Вскоре вышла замуж, у них с супругом Сагидуллой Полатовым родилось пятеро детей. У старших дочерей уже свои семьи, два младших сына живут с родителями. Азатбек учиться в шестом классе, он, как и мама пишет стихи и уже печатается в районной газете. В Муйнакском районе она преподавала в нескольких школах. Десять с лишним лет она обучает учеников начальной школы, которую... построила сама в 2011 году. В ауле «Шагырлы» сельского схода граждан «Бозатау» в конце девяностых годов прошлого столетия было общеобразовательное учебное заведение, но со временем оно обветшало, и его снесли. Ребят перевели в школу №9, которая находилась за 8 с лишним километров от их домов. И если школьникам постарше было проще преодолевать такое расстояние, то малышам оно давалось с трудом. Возводить школу для десятка с лишним учеников не положено по реестру, и тогда Зульфия-апа приняла решение построить небольшое помещение, где смогут обучаться ученики начальных классов.

— Помню, как сказала о своей идее мужу: Сагидулла, а давай попробуем! У нас есть живность, продадим, купим строительные материалы, добавим мои отпускные и начнем, — рассказывает Зульфия Ещановна. — Так и поступили. Денег, правда, хватило только на то, чтобы возвести фундамент. И тогда я пошла в банк за кредитом. Мне предстояло собрать пакет документов и найти поручителя. Когда все было готово, банк выдал кредит в 10 миллионов сумов. Из Муйнака в аул я вернулась с недостающими стройматериалами и бригадой, которая продолжила начатое нами дело. Когда рассчиталась с первым кредитом, взяла еще один в 5 миллионов, нужно было стелить крышу, покупать мебель.

В районном хакимияте учительнице предлагали помощь в возведении важного социального объекта, но она отказалась. Решила, раз уже взялась осуществить задуманное, все сделает сама.

Государственная комиссия приняла объект, в котором были созданы все условия для проведения занятий. 15 сентября 2011 года юные жители аула сели за парты в школе, расположенной рядом с их домами. Родители и дети были счастливы, но больше всех З.Турдымуратова. Теперь она могла дополнительно заниматься с ребятами, уделять больше внимание каждому ребенку.

У Карлыги-апы Жумагамбетовой в филиале №3 общеобразовательной школы №9 Муйнакского района обучались дети, теперь учатся внуки.

— Наша Зульфия Ещановна — учитель от Бога. Она как вторая мама для ребят, они готовы заниматься без выходных, — делится К.Жумагамбетова. — Дети не только проходят школьную программу, у них есть кружок, где они развивают свой таланты. Все они очень гордятся своим наставником.

Аруна Жумабаева в этом учебном году закончила первый класс. Она одна из восьми учеников, которым дает знания сельская учительница. На каникулах они прибегают в школу, чтобы рассказать педагогу, какую книгу прочли, приносят поделки.

— Я очень скучаю по детям, хотя мы практически и не расстаемся. Утром они бегут, обнимаются, и я счастлива. Они все для меня, как родные. Разве могла я поступить иначе? — улыбается З.Турдымуратова.

В ауле «Шагырлы» проживает 15 семей. Мужчины занимаются животноводством, женщины ведут домашнее хозяйство, растят детей и внуков. В одной большой семье все стараются помочь и поддержать друг друга. Она признается, что никогда не думала о том, что кредит можно было вложить в бизнес и получать стабильный доход. Ее судьба — школа, любимые ученики. Им она посвятила большую часть своей жизни.

Оставить свой след на земле просто, если все, что ты делаешь, остается людям. Зульфия Турдымуратова доказала это на собственном примере.

А.Аминова