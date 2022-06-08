"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Медиа-тур

ВОСПИТЫВАЯ БУДУЩИХ ЛИДЕРОВ

Как известно, Президент Республики Узбекистан подписал Указ «О расширении сети специализированных школ при агент­стве Президентских образовательных учреждений» от 14 апреля 2022 года.

В целях поддержки одаренной молодежи и воспитания будущих лидеров страны в 2019 году в Республике Узбекистан были открыты Президентские школы. Несмотря на то, что прошло относительно небольшое время со дня их открытия, учащиеся Президентских школ Узбекистана достигли высоких результатов в образовании.

2021-2022 учебный год Президентскую школу города Нукуса выпускники завершают успешно. В частности, из нынешних 22 выпускников 15 досрочно уже стали студентами различных престижных вузов мира. Выпускница А.Баймуратова выиграла грант на участие в летнем лагере при Оксфордском и Кембриджском университетах, а также стала студенткой университета KAIST, занимающего 41-е место в мировом рейтинге.

Недавно учащаяся 10 класса З.Ктайбекова установила рекорд среди сдавших экзамен на международную степень IELTS, набрав 8,5 балла.

Успехи учащихся школ можно еще долго продолжать.

Недавно состоялся медиа-тур и пресс-конференция в Президентской школе города Нукуса, в которой приняли участие представители СМИ нашей республики.

Сначала гости ознакомились с условиями проживания и досуга учащихся школ. Затем состоялась пресс-конференция. На вопросы журналистов ответили исполнительный директор Президентской школы города Нукуса Н.Балтабаева, академический директор школы Mashi­loane Lerato Irine, заместитель директора школы по специальным предметам М.Насыров и заместитель директора по духовно-просветительской работе М.Шылымбетова. Были обсуждены вопросы, касающиеся приема документов в Президентскую школу и специализированную школу при Агент­стве Президентских образовательных учреждений.

В 2022-2023 учебном году специализированные школы и интернаты откроются во всех районах Каракалпакстана кроме Ходжейлийского и Канлыкульского районов. Начинают свою деятельность несколько интернатов. Специализированные школы с уклоном к точным наукам, тоже будут отвечать высоким стандартам и занятия будут вести опытные педагоги в том числе из-за рубежа. Намечается углубленное изучение английского языка.

Стало известно, что начиная с 2022-2023 учебного года принимаются выпускники четвертых классов, имеющих отличные отметки по математике и природоведению. Документы в Президентскую школу и в специализированные школы при Агентстве Президентских образовательных учреждений принимаются в электронном виде на сайте ariza.piima.uz. Экзамены в Президентскую школу будут проходить с 1 по 3 июля по математике, а второй этап по логическому мышлению и тест по английскому языку состоится с 24 по 26 июля. Экзамены в специализированные школы будут проходить в середине июля месяца.

Представители СМИ получили ответы и на другие интересующие их вопросы.

Х.ХАЛИЛАЕВА