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Общество

ДОНОРСТВО — БЛАГОЕ ДЕЛО

По инициативе Каракалпакского республиканского Кенгаша Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат» на станции переливания крови организована донорская акция «Вся наша любовь тебе, малыш!».

Цель акции — поддержка нуждающихся в медико-социальной помощи, активная сдача крови и пропаганда в обществе идей гуманизма, любви и доброты.

Социал-демократическая партия «Адолат» часто организует разные мероприятия, доброй традицией стало проведение благотворительных акций два раза в год.

В безвозмездной донорской акции добровольно сдали кровь члены партии «Адолат», депутаты городского и районного Кенгашей и сотни людей.

Д.Абибуллаев,

УзА.