ДОНОРСТВО — БЛАГОЕ ДЕЛО
По инициативе Каракалпакского республиканского Кенгаша Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат» на станции переливания крови организована донорская акция «Вся наша любовь тебе, малыш!».
Цель акции — поддержка нуждающихся в медико-социальной помощи, активная сдача крови и пропаганда в обществе идей гуманизма, любви и доброты.
Социал-демократическая партия «Адолат» часто организует разные мероприятия, доброй традицией стало проведение благотворительных акций два раза в год.
В безвозмездной донорской акции добровольно сдали кровь члены партии «Адолат», депутаты городского и районного Кенгашей и сотни людей.
Д.Абибуллаев,
УзА.