Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 15:59:56, 08.06.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Общество

ДОНОРСТВО — БЛАГОЕ ДЕЛО

По инициативе Каракалпакского республиканского Кенгаша Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат» на станции переливания крови организована донорская акция «Вся наша любовь тебе, малыш!».

Цель акции — поддержка нуждающихся в медико-социальной помощи, активная сдача крови и пропаганда в обществе идей гуманизма, любви и доброты. 

Социал-демократическая партия «Адолат» часто организует разные мероприятия, доброй традицией стало  проведение благотворительных акций два раза в год.  

В безвозмездной донорской акции добровольно сдали  кровь члены партии «Адолат», депутаты городского и районного Кенгашей и сотни людей. 

Д.Абибуллаев,

УзА.

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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