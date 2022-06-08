КНИГА ПРЕЗИДЕНТА НАШЕЙ СТРАНЫ ИЗДАНА НА КАРАКАЛПАКСКОМ ЯЗЫКЕ
Книга Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева «Стратегия развития Нового Узбекистана» выпущена издательством “Коракалпогистон” на каракалпакском языке.
В ней речь идет о сути и значении реализуемых в настоящее время кардинальных преобразований на пути строительства Нового Узбекистана, создания современного демократического государства, формирования фундамента третьего Ренессанса, о стратегическом направлении, намеченном для подъема страны на новый этап развития, будущем нашей национальной стратегии.
Наш народ принял активное участие в состоявшихся 24 октября 2021 года выборах Президента Республики Узбекистан, продемонстрировал свою высокую политическую сознательность и правовую культуру. Результаты выборов показали, что наша страна движется по пути независимого, суверенного развития и демократических реформ.
Книга была переведена на каракалпакский язык заслуженным журналистом Республики Узбекистан К.Реймовым и журналистом Г.Пирназаровой.
Д.АБИБУЛЛАЕВ,
корр. УзА.