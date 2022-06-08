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ПРАЗДНИЧНЫЕ ПОДАРКИ ДЕТЯМ

1 июня, в честь Международного дня защиты детей, в государственном специализированном дошкольном образовательном учреждении с реабилитационным центром «Имкан» организовано праздничное мероприятие.

Участвовавший в нем Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов вручил воспитанникам учреждения праздничные подарки.

Данное дошкольное образовательное учреждение было создано на основании постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по организации специализированной дошкольной образовательной организации с реабилитационным центром для детей региона Приаралья».

Впервые организованное в республике учреждение призвано обеспечивать благоприятные условия детям с различными нарушениями в физическом и умственном развитии для их полноценной жизнедеятельности и вовлечения в общественную жизнь.

Здесь, помимо стандартных помещений, имеются бассейн, лечебно-физкультурный зал, два кабинета физиотерапии, два массажных кабинета, сенсорный кабинет, кабинеты развития мелкой моторики, социально-бытовой адаптации, музыки и арт-терапии, ортопеда, психолога, педиатра, диетолога, логопеда, реабилитолога, психоневролога, методиста и дежурного врача.

Праздничное мероприятие продолжилось концертом, подготовленным коллективом и воспитанниками учреждения.

И.Матеков,

корреспондент ККИА.