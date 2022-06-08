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ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

О ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ ЖОКАРГЫ КЕНЕСА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

1 июня этого года состоялась двадцать девятая сессия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

В сессии приняли участие члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, руководители отраслей и секторов, представители средств массовой информации.

Работу сессии вел Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов.

Депутаты избрали Секретариат и утвердили повестку дня сессии.

По первому вопросу повестки дня — о проводимых мерах по улучшению качества оказываемой населению экстренной и неотложной медицинской помощи-заслушана информация депутата Т.Романова.

Он отметил, что в настоящее время услуги населению оказывают 156 бригад скорой медицинской помощи, в том числе, 137 общепрофильных, 11 реанимационных, 3 психиатрических и 5 фельдшерских бригад.

За последние пять лет количество бригад скорой помощи возросло с 92 до 156 единиц, а число наименований медикаментов в их распоряжении выросло вдвое, достигнув 41 наименования. Приобретено 109 новых специальных автомашин, что позволило обновить парк почти на 70 процентов. Количество штатных единиц врачей скорой медицинской помощи за этот период выросло с 393 до 856 единиц.

По информации сессия приняла соответствующее постановление.

Далее депутаты рассмо­трели проект Закона Республики Каракалпакстан «О семеноводстве» (в новой редакции), по которому с докладом выступил председатель комитета Д.Утамбетов.

Отмечалось, что проект нормативного акта состоит из 4 глав, 39 статей. Предлагается внести изменения и дополнения в 9 статей действующего Закона и ввести 27 новых статей. После ряда вопросов, заданных депутатами, Закон был одобрен и принят.

Затем о ходе исполнения постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Республики Каракалпакстан в 2020-2023 годах» от 11 ноября 2020 года заслушан отчет первого заместителя Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан Н.Ерлепесова. Он отметил, что постановлением за указанный период предусмотрен запуск 2788 проектов и объектов стоимостью 21 триллион 209 миллиардов сумов, из них, только в минувшем году произведено строительных работ в 22 общеобразовательных школах на 81 миллиард сумов, в 13 дошкольных учреждениях на 47 с лишним миллиарда сумов, в 8 объектах здравоохранения на почти 49 миллиардов сумов.

Вместе с тем, в перечень задач, определенных на текущий год, входят запуск 193 проектов на более чем 4 триллиона сумов и создание 4898 новых рабочих мест. В числе приоритетных задач – ремонтно-строительные работы на объектах дорожно-транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры, социальной сферы, а также, на объектах сходов граждан с тяжелыми условиями.

Депутаты по данному вопросу приняли соответствующее постановление.

Далее сессия заслушала отчеты Совета Ми­нистров, Министерства финансов и Государственного налогового управления республики о ходе исполнения Указа Президента Республики Узбе­кистан «О дополнительных мерах по повышению финансовой самостоятельности органов государственной власти на местах, усилению ответственности налоговых и финансовых органов за полноту поступлений в местные бюджеты» от 13 декабря 2017 года, информацию министра развития спорта Республики Каракалпакс­тан о мерах по широкому вовлечению молодежи в занятие физкультурой и спортом.

По этим вопросам также приняты постановления.

Депутаты рассмотрели вопрос о заместителе председателя суда Республики Каракалпакстан.

По представлению Председателя Жокаргы Кенеса, на должность заместителя председателя суда Республики Каракалпакстан предложена кандидатура Абдимурата Каримбаева.

Депутаты поддержали кандидатуру и приняли соответствующее постановление.

Далее депутаты утвердили постановления Президиума Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, принятые в период между сессиями.

На этом двадцать девятая сессия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан завершила свою работу.

ККИА