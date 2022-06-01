УСПЕХ ЮВЕЛИРА ИЗ КАРАКАЛПАКСТАНА
С 21 по 25 мая этого года в Бухаре прошел Международный фестиваль золотошвейного и ювелирного дела.
На нем представитель нашей республики Адил Тажимуратов в номинации «Лучший ювелир» занял почетное второе место и стал обладателем денежной премии в размере 1000 долларов.
Следует отметить, что А.Тажимуратов регулярно участвует во многих фестивалях и конкурсах на отечественном и международном уровнях, неизменно достигая высоких успехов.
Что касается Бухарского международного фестиваля, то он станет традиционным, будет проводиться раз в два года.
ККИА