"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Культура и искусство

УСПЕХ ЮВЕЛИРА ИЗ КАРАКАЛПАКСТАНА

С 21 по 25 мая этого года в Бухаре прошел Международный фестиваль золотошвейного и ювелирного дела.

На нем представитель нашей республики Адил Тажимуратов в номинации «Лучший ювелир» занял почетное второе место и стал обладателем денежной премии в размере 1000 долларов.

Следует отметить, что А.Тажимуратов регулярно участвует во многих фестивалях и конкурсах на отечественном и международном уровнях, неизменно достигая высоких успехов.

Что касается Бухарского международного фестиваля, то он станет традиционным, будет проводиться раз в два года.

ККИА