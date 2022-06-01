"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Указ и его исполнение

НАМЕЧЕНЫ МЕРЫ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ

24 мая текущего года в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан прошло заседание Регионального совета по противодействию коррупции.

В заседании приняли участие члены Совета, руководители министерств, ведомств, учреждений, хакимы города и районов и их заместители, представители средств массовой информации.

Мероприятие вел заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Давлетов.

По вопросу повестки дня выступили заместитель директора Агентства по противодействию коррупции У.Тухташева, прокурор Республики Каракалпакстан Ф.Алламбергенов, министр юстиции республики С.Мамбеткадыров, заместитель Председателя Совета Министров Е.Аташов, которые подробно остановились на результатах изучения членами Совета работы по противодействию коррупции на местах, мерах, принятых городским и районными хакимиятами, действенных усилиях по устранению ряда выявленных недостатков, «дорожной карте», разработанной с целью устранения недостатков.

Было отмечена чрезвычайная важность успешного осуществления системы мер по пресечению коррупционных проявлений в процессе устойчивого экономического развития, сокращения бедности и создания достойных условий жизни населения.

Отчеты членов Регионального совета регулярно заслушиваются на сессиях Жокаргы Кенеса, местных Кенесов народных депутатов, глубоко анализируется состояние дел в секторах и сферах, наиболее подверженных распространению коррупции.

Членами Совета проводятся семинары, «круглые столы» с участием коллективов предприятий, организаций, учреждений. С привлечением представителей активной молодежи, негосударственных некоммерческих организаций организовываются опросы среди населения. Деятельность Совета широко освещается в средствах массовой информации и социальных сетях.

На заседаниях Регионального совета заслушивалась информация ми­нистерств строительства, дошкольного образования, народного образования, занятости и трудовых отношений о результатах работы в области противодействия коррупции, а также, Министерства финансов о соблюдении требований Порядка использования ресурсов временных и специальных фондов, сформированных за счет внебюджетных средств.

Также было изучено состояние дел по противодействию коррупции в системе Министерства здравоохранения республики и результаты изучения были обсуждены на заседании Регионального совета.

За минувший год органами прокуратуры выявлено 229 случаев злоупо­требления должностными лицами своего служебного положения в преступных целях, за четыре месяца этого года число таких злоупотреблений составило 80.

В ходе заседания был внесен ряд предложений и рекомендаций, направленных на повышение эффективности антикоррупционных мер, утверждена соответствующая «Дорожная карта».

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.