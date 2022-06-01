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ПРОЗВЕНЕЛИ «ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ»

Как и во всех общеобразовательных учреждениях республики, в школе №37 города Нукуса прозвенел «последний звонок», символизирующий проводы выпускников в новую самостоятельную жизнь.

Прозвучали государственные гимны Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан.

Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов, посетивший торжественное мероприятие, зачитал присутствующим выпускникам, их родителям и педагогам праздничное поздравление Президента Республики Узбекистан Ш.Мир­зиёева всем выпускникам школ.

Обращаясь к ним, глава нашего государства отметил, что такие как вы, целеустремленные юноши и девушки, готовые направить все свои знания и способности на достижение благородной цели — стать достойными сыновьями и дочерьми своей Родины и народа, безусловно, являются нашей надеждой и опорой, золотым фондом, бесценным богатством Нового Узбе­кистана. Конечно, этот день станет незабываемым не только для выпускников школ страны, но и для их родителей, учителей и наставников. Поздравляем их с этим прекрасным праздником и выражаем самые добрые пожелания.

Выступившие затем председатель родительского совета школы С.Нурабуллаева, учительница начальных классов, кавалер ордена «Дустлик» Г.Цецура, бывший выпускник, обучавшийся в США , К.Жалалов, директор школы, заслуженный работник народного образования Республики Каракалпакстан М.Досназаров выразили огромную признательность Президенту за пристальное внимание к сфере образования и пожелали выпускникам доброго пути в самостоятельную жизнь.

После символического «последнего звонка» меро­приятие продолжилось песенно-танцевальной программой, подготовленной выпускниками и школьниками.

Аналогичное торжественное мероприятие прошло и в специализированной государственной общеобразовательной школе №46 города Нукуса, в котором принял участие Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан К.Сариев.

ККИА