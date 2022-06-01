"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

В общественных организациях

ЦЕЛИ ЧЕТКИЕ, ЗАДАЧИ — ВЫПОЛНИМЫЕ

Как объединить тысячи горячих сердец в одну большую команду, помочь определиться со своим будущим, стать сильнее духом и овладеть востребованной профессией, знают специалисты Каракалпакского республиканского совета ОСО «Ватанпарвар» Узбекистана.

Решать амбициозные задачи непросто, но в сотрудничестве с другими организациями, министерствами, агентствами, фондами делать удается многое. Только в военно-патриотических мероприятиях, а их в 2021 году в республике было проведено 450, приняли участие свыше 14 тысяч молодых людей и военнослужащих. Навещать ветеранов Второй мировой войны также стало доброй традиций. Для ребят это уникальная возможность встретиться с аксакалами, чьи имена вписаны в историю страны, получить их благословение. Акции «Один день с военнослужащими», «Сила — в единстве», «Встреча трех поколений», «Армия и молодежь», и другие мероприятия проходят во всех районах республики, о них у юных патриотов остаются самые яркие впечатления.

Соблюдение правил дорожной безопасности касается всех, а подрастающее поколение — особенно. Ведь именно дети, подростки, чаще всего становятся их нарушителями, жертвами трагедий на дорогах. Во встречах, посвященных этой важной теме, принимают участие представители правоохранительных органов, различных министерств, которые готовы ответить на все вопросы школьников, учащихся лицеев, колледжей, других учебных заведений. Таких встреч в прошлом году при содействии Каракалпакского рессовета ОСО «Ватанпарвар» было проведено почти 160, на них в общей сложности пришли свыше 4000 человек.

Все больше ребят становятся членами спортивно-технических клубов, в которых работают настоящие профессионалы своего дела, готовые делиться секретами мастерства, научить быть на «ты» с различной техникой. Заниматься картингом, управлять велосипедами, спортивными мотоциклами, прыгать с парашютом — каждый выбирает для себя то, что по душе. А еще можно заниматься биатлоном, триатлоном, пробовать себя в авиамодельном, судомодельном и других видах прикладного спорта. Среди тех, кто посещает различные секции, а таких ребят свыше 700, немало кандидатов в мастера и мастеров спорта.

Налажено обучение молодых людей массовым техническим специальностям. Это не только курсы подготовки и переподготовки водителей по категориям «В», «ВС», «С», «D», «E» , но и повышения квалификации специалистов технической службыпо специальностям вулканизаторщик, электрик-аккумуляторщик, газоэлектросварщик, автослесарь, автоэлектрик. В прошлом году эти профессии смогли обрести более 150 юношей, включенных в «железную» и «молодежную» тетради. Еще 45 молодых людей окончили курсы повышения квалификации специалистов по управлению сложной техникой – подъемными машинами, автогидроподъемниками, автокранами, колесными тракторами, одноковшовыми экскаваторами.

А.Аминова