"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Конкурсы ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ЛУЧШИЕ АВТОРЫ ЭССЕ В Каракалпакском государственном университете имени Бердаха под девизом «Своими руками построим Новый Узбекистан!» прошла торжественная церемония награждения победителей Каракалпакского республиканского этапа конкурса авторов эссе среди студентов высших учебных заведений. В республиканском этапе конкурса, организованного Каракалпакским республиканским советом Федерации профсоюзов Узбекистана, каракалпакскими отделениями Центра духовности и просветительства, Творческого союза журналистов Узбекистана, Союзом писателей республики, Республиканским управлением Союза по делам молодежи Узбекистана, приняли участие 30 студентов. Цель проведения конкурса — воспитание молодого поколения в духе патриотизма, гражданской сознательности, толерантности, уважения к национальным ценностям, способного противостоять влиянию различных чуждых идей, заложить фундамент строительства Нового Узбекистана. По итогам конкурса первые три призовых места соответственно заняли: студентка второго курса факультета начального образования Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза Гульчехра Калбаева, студентка второго курса факультета «компьютерный инжиниринг» Нукусского филиала Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми Азиза Шеримматова, студентка первого курса факультета узбекской филологии Каракалпакского государственного университета имени Бердаха Гульёр Гаппарова. Все они получили путевки на заключительный этап конкурса. Победителям и призерам вручены дипломы и ценные призы. Д.Абибуллаев, корреспондент ККИА. Сәне: 01.06.2022 10:00:17 5 мәрте оқылды