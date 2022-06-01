Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:22:09, 01.06.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Конкурсы

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ЛУЧШИЕ АВТОРЫ ЭССЕ

В Каракалпакском государственном университете имени Бердаха под девизом «Своими руками построим Новый Узбекистан!» прошла торжественная церемония награждения победителей Каракалпакского республиканского этапа конкурса авторов эссе среди студентов высших учебных заведений.

В республиканском этапе конкурса, организованного Каракалпакским республиканским советом Федерации профсоюзов Узбекистана, каракалпакскими отделениями Центра духовности и просветительства, Творческого союза журналистов Узбекистана, Союзом писателей республики, Республиканским управлением Союза по делам молодежи Узбекистана, приняли участие 30 студентов.

Цель проведения конкурса — воспитание молодого поколения в духе патриотизма, гражданской сознательности, толерантности, уважения к национальным ценностям, способного противостоять влиянию различных чуждых идей, заложить фундамент строительства Нового Узбекистана.

По итогам конкурса первые три призовых места соответственно заняли: студентка второго курса факультета начального образования Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза Гульчехра Калбаева, студентка второго курса факультета «компьютерный инжиниринг» Нукусского филиала Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми Азиза Шеримматова, студентка первого курса факультета узбекской филологии Каракалпакского государственного университета имени Бердаха Гульёр Гаппарова. Все они получили путевки на заключительный этап конкурса.

Победителям и призерам вручены дипломы и ценные призы.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.

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