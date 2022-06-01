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ОБСУЖДЕН ХОД ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Недавно в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан состоялось совещание, посвященное ходу исполнения постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по реализации Специальной резолюции Организации Объединенных Наций от 18 мая 2021 года «Об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий» от 29 июля 2021 года.

В нем приняли участие председатель Комитета по вопросам развития региона Приаралья Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Б.Алиханов, заместитель Спикера Законодательной палаты Х.Гаппоров, депутаты Законодательной палаты и Жокаргы Кенеса, руководители министерств и ведомоств.

Работу совещания вел заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Давлетов.

Отмечалось, что на основе «Дорожной карты», утвержденной вышеуказанным нормативным документом, в Республике Каракалпакстан предусмотрена реализация ряда проектов и мероприятий, и над ходом их осуществления в настоящее время установлен депутатский контроль со стороны Законодательной палаты Республики Узбекистан и Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

В своем выступлении председатель комитета Б.Алиханов подробно рассказал о результатах изучения реализации мер, включенных в «Дорожную карту».

В критическом ключе рассмотрены случаи отставания отдельных меро­приятий от предусмотренных графиков.

Совещание было организовано в форме видеоконференцсвязи.

Делегация города Ташкента в Нукусе

Как известно, в ходе поездки Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева в нашу республику, в числе важных задач, определенных им, было и прикрепление столицы страны города Ташкента к городу Нукусу по вопросам социально-экономического развития.

22 мая этого года представительная делегация города Ташкента во главе с хокимом Джахонгиром Артикходжаевым прибыла в Нукус. Члены делегации ознакомились с процессами благоустройства махаллей и обновления и реконструкции социальных объектов, в том числе побывали на набережной канала «Дослык».

Затем с участием мастеров искусств, эстрадных исполнителей и молодых талантов Узбе­кистана и Каракалпакстана для гостей был организован гала-концерт под девизом «Движение пяти инициатив, Нукус-2022», на котором присутствовали Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов и хаким города Ташкента Дж.Артикходжаев.

Пресс-служба Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.