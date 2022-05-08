"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

«Во имя чести и достоинства человека»

ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЕМЫ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ

По инициативе Администрации Президента Республики Узбекистан 25-27 апреля текущего года прошла серия выездных приемов граждан для рассмотрения их обращений, касающихся, в основном, судебно-правовых вопросов.

Они были организованы в аулах «Кыят» Берунийского, «Туркестан» Кунградского, «Тазгара» Чимбай­ского районов, махаллинских сходах граждан «Жанконырат» Ходжейлийского района и «Жеке терек» города Нукуса.

Диалоги с народом прошли под девизом «Во имя чести и достоинства человека».

Следует сразу же отметить, что из 340 обращений в адрес Генеральной прокуратуры, проблемы по 143-м были решены на месте. Граждане приходили на приемы, полные надежд на положительное решение своих вопросов и не обманулись в ожиданиях.

Так, жительнице Ходжейлийского района Азиме Адиловой к 60 годам своей жизни посчастливилось стать владелицей собственного жилья. До сих пор ей приходилось проживать в съемных жилищах, поэтому она не может передать словами свою радость. Здесь же еще трое граждан с тяжелыми условиями жизни обрели собственный кров.

Жительница этого же района Рита Калбаева в течение многих лет не могла добиться уплаты алиментов. По итогам рассмотрения её обращения Бюро принудительного исполнения вынесло решение, согласно которому бывшим мужем ей была предоставлена квартира. В ходе приема взысканы алименты в пользу 11 женщин.

Решение проблем населения сопровождали благотворительные акции, традиционно присущие священному месяцу Рамадан. В частности, детям из 7 семей, нуждающимся в социальной поддержке, вручены велосипеды, еще для шести семей из данной категории выплачены денежные суммы для прохождения их сыновьями службы в мобилизационно-призывном резерве, за контрактное обучение семи студентов.

С участием работников судебных органов рассмотрено 236 обращений, из которых 86 вопросов решены на месте. На основании обращений городским и районными судами по уголовным делам рассмотрены 37 дел, в которых авторы обращений полностью признали свою вину, отбыли часть срока наказания, искренне раскаиваются в содеянном, встали на путь исправления и просят дать им шанс. В результате рассмотрений по 28 лицам приняты решения об условно-досрочном освобождении, для 8 лиц мера наказания заменена на более мягкие условия содержания, еще одно уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон.

Судами по гражданским делам удовлетворены обращения 19 заявителей по поводу возмещения заработной платы, взыскания алиментов. Благодаря тому, что удалось примирить супругов, приостановлены дела о разводах и об уплатах алиментов по нескольким семьям. Например, семья гражданина Нурдаулета Пулатова была на грани разрыва, жена успела подать заявление на уплату алиментов в пользу трехлетней дочери. Однако, в ходе рассмотрения обращения супруг выразил желание примириться со спутницей жизни. Так была сохранена еще одна семья.

Органами внутренних дел рассмотрены 140 вопросов относительно дознания и следствия, обеспечения безопасности дорожного, профилактики правонарушений, паспортно-визовых дел, изъятия имущества. 53 вопроса положительно решены на месте.

Исходя из поступивших обращений, группе лиц из социально уязвимых семей вручены бесплатно оформленные паспорта, ID карты, инвалидные коляски, ордера на стационарное лечение, оборудования для обеспечения самозанятости, электрические печи, комплекты компьютерной техники.

В процессах рассмотрений обращений принимали участие ответственные работники Жокаргы Кенеса, Совета Министров Республики Каракалпакстан, местных хакимиятов, Министерства юстиции, Налогового, Таможенного управлений, Национальной гвардии.

В целом, за три дня было рассмотрено 1116 вопросов, 404 вопроса решены на месте, 237 заявителей получили правовые консультации, по 475 вопросам определены ответственные исполнители и сроки исполнения, контроль за ходом решения вопросов возложен на Народные приемные Президента на местах.

В выездных приемах приняли участие Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов, Председатель Совета Министров республики К.Сариев.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.