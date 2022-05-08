"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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НОВОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ

В Каракалпакском государственном университете имени Бердаха введено в эксплуатацию общежитие на 550 мест.

На церемонии открытия нового жилища для студентов выступили Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов, заместитель министра высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан С.Бузрукханов.

Они отмечали, что на основании Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы и Государственной программы по её реализации в «Год обеспечения интересов человека и развития махалли», а также постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по повышению уровня охвата жильем студентов высших учебных заведений республики» от 9 сентября 2021 года, осуществляется широкомасштабная работа по устройству современного и удобного быта студентов вузов.

На строительство и реконструкцию общежития было выделено более 14 миллиардов сумов из средств внебюджетного фонда учебного заведения. Оно оснащено мебелью, холодильниками, стиральными машинами, электрическими плитами, телевизорами и другой бытовой техникой на более чем 1 миллиарда 200 миллионов сумов.

Здесь созданы благоприятные условия для досуга студентов. К их услугам компьютерные кабинеты, информационно-ресурсный центр, различные кружки, помещения для отдыха, питания, душевые комнаты.

Планируется, что в следующем году ожидается вступление в строй еще одного такого же общежития.

Участники мероприятия осмотрели новое общежитие.

ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.