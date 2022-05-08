"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Культура и искусство

ФЕСТИВАЛЬ ХУДОЖНИКОВ

В апреле художники нашей страны отмечают свой профессиональный праздник. Именно к этой дате был приурочен международный фестиваль изобразительного и прикладного искусства, прошедший недавно в Республике Узбекистан.

В церемонии торжественного открытия фестиваля в Ташкенте принимали участие и представители Каракалпакстана. Коллекции Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.Савицкого под названием «Менин ана диярым – менин Каракалпакстаным» были выставлены в Галерее изобразительного искусства Узбекистана.

Праздничные мероприятия, приуроченные к этому фестивалю, были организованы и в Нукусе. В столичной детской школе музыки и искусства №22 прошли встречи и мастер-классы с участием мастеров прикладного искусства М.Алламбергеновой и Г.Сапарбаевой. Студенты факультета инженерной графики и изобразительного искусства НГПИ имени Ажинияза побывали в гостях в мастерской заслуженного деятеля искусств Каракалпакстана Д.Таджимуратова в Чимбайском районе. Художник провел мастер-класс с молодежью.

В рамках фестиваля прошла выставка работ учащихся Нукусской специализированной школы культуры и искусства, а также встреча с народным художником Каракалпакстана Ж.Лепесовым.

А мастера кисти нашей республики А.Кудайбергенов и З.Сайпов провели встречу с учащимися детской школы музыки и искусства №12 города Нукуса.

Подобные мероприятия прошли и в районах Каракалпакстана.

В последний день фестиваля в Выставочном зале Каракалпакского отделения Академии художеств Узбекистана состоялась церемония вручения наград победителям. Активные участники фестиваля были награждены дипломами и медалями от организаторов.

— Я очень рада, что мои работы, выставленные здесь, были высоко оценены членами жюри фестиваля, — говорит обладательница золотой медали фестиваля, студентка КГУ имени Бердаха Хурлиман Наурызбаева. — Работаю в нескольких направлениях изобразительного искусства, но на эту выставку я представила диптих, где изображена девушка в национальной одежде. Я сейчас работаю над продолжением этой композиции. В моих успехах немалый вклад наставников С.Салимова, К.Хожамуратова, Т.Сулайманова, Ж.Абатова и других.

Х.ХАЛИЛАЕВА.

НА СНИМКЕ: обладательница золотой медали фестиваля Х.Наурызбаева.

Фото М.Хабибуллаева.