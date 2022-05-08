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Медицина

ЗДОРОВЬЕ НАРОДА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Как известно, на видеоселекторном совещании, состоявшемся 28 марта текущего года под руководством Президента Шавката Мирзиёева, был рассмотрен ход реализации задач в сфере здравоохранения, а до этого, 18 марта, в ходе открытого диалога главы государства с медицинскими работниками, были обозначены семь направлений работы, выработанных на основе обобщений и систематизации обращений.

В ходе беседы с заместителем министра здравоохранения Республики Каракалпакстан Акмалем Аскаровым мы поинтересовались ходом исполнения поставленных задач.

— Расскажите о проводимой работе, вытекающей из мер, определенных Президентом в ходе открытого диалога….

— Прежде всего, в целях последовательного и системного выполнения этих задач, Советом Министров Республики Каракалпакстан была утверждена «дорожная карта», на основе которой принят План мероприятий Министерства здравоохранения, в котором конкретно указаны задачи низовых учреждений.

На совещании в качестве первоочередных мер указаны проведение целевого скрининга лиц, входящих в группу риска, беременных женщин и детей, организации дневных стационаров в каждой семейной поликлинике, кабинетов семейных врачей в махаллях, медицинских пунктов на базе контейнеров в отдаленных районах. Была подчеркнута важность разработки и доведения до семей руководств по физическим упражнениям, правильному питанию и профилактике заболеваний.

В нашей республике, для укрепления здоровья граждан, нуждающихся в посторонней помощи, максимального приближения качественного медицинского обслуживания к населению, была организована «Неделя здоровья». Из ведущих специализированных научно-практических центров страны прибыли десять специалистов.

Филиалы республиканских специализированных центров заключили договора с Фондом медицинского страхования. Составлен перечень лиц, нуждающихся в хирургическом лечении, в результате которого успешно прооперированы 235 пациентов, в числе которых хирургическое эндопротезирование, операции на сердце, глазах, на детей с врожденными патологиями.

— Как осуществляются меры по внедрению высокотехнологичных медицинских услуг в медучреждения нижнего звена?

— За счет республиканского бюджета планируется приобретение современных аппаратов лапароскопии, за счет чего в районных медицинских объединениях появится возможность проведений высокотехнологичных операций.

С гордостью можно констатировать, что впервые в Узбекистане операция по трансплантации почки осуществлена в Берунийском районном медицинском объединении.

Для успешного внедрения высокотехнологичных медуслуг в районный уровень, разработан список врачей для отправки в специализированные медицинские центры Узбекистана и ведущие клиники зарубежных стран на стажировку.

На основании соответствующего постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан проводятся расчеты по повышению заработной платы медицинских работников на 15 процентов в зависимости от категорий, установлению надбавки в размере 25 процентов за проведение сложных высокотехнологичных операций. Также предусматриваются надбавки в размере 100 процентов ежемесячно работникам, честно и самозабвенно выполняющим свои должностные обязанности, специальная месячная надбавка в сумме одного миллиона сумов молодым квалифицированным специалистам.

— Как обстоят дела с организацией медицинских пунктов в отдаленных местностях, привлечением кадров на вакантные места в отдельных районах?

— По этим вопросам мы разрабатываем предложения совместно с Ми­нистерством здравоохранения Узбекистана.

В частности, сформировав воедино потребности в кадрах в первичных звеньях и системе скорой помощи, планируем направить туда студентов магистратуры и 5-6 курсов бакалавриата. В настоящее время в Тахиаташском районном медицинском объединении плодотворно трудятся два студента.

По согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан Минздравом страны издан приказ от 28 февраля текущего года, согласно которому по одной бригаде скорой помощи организованы при Каратауском филиале Нукусской городской многопрофильной центральной поликлиники, семейных поликлиниках №67 ПСГ «Каракалпакстан» Кунградского района, «Каракалпак» ССГ «Коксу» Бозатауского района, а также в ПСГ «Жаслык».

Идет инвентаризация имущества первичных учреждений на предмет выявления потребностей в лабораторном и диагностическом оборудовании, мебели и инвентаре, реагентах и реактивах.

Предусматриваются открытия семейных врачебных пунктов «Тулкин» в Амударьинском, «Куламетжырау» в Канлыкульском, «Есимузяк» в Караузякском, «Бозжап» в Кегейлийском, «Кокликуль» в Кунградском, «Навруз» в Турткульском, «Шуманай» в Шуманайском, «Кердер» в Нукусском, «Думанкала» в Элликкалинском, «Кокшиель» в Бозатауском районах и одной семейной поликлинике в городе Нукусе.

Из них, до 16 апреля этого года налажены деятельность «Кердера», «Есимузяка» и «Бозжапа», в мае-июне намечаются начало работы «Тулкина» и «Навруза».

В 2023 году откроются еще по одному семейному врачебному пункту в Берунийском, Канлыкульском, Кунградском, Тахтакупырском, Ходжейлийском, Шуманайском, Муйнакском, Чимбайском, Нукусском и Элликкалинском районах.

Предусматривается создание 60 сельских врачебных пунктов в отдаленных местностях на базе имеющихся в карантинных центрах контейнеров.

— Какова степень развития научного сотрудничества с зарубежными медицинскими учреждениями?

— В целях активного внедрения международных стандартов оказания медицинской помощи, инновационных технологий, повышения кадрового потенциала, недавно между Министерством здравоохранения Каракалпакстана и Университетом Шарда-Узбекистан заключен Меморандум о сотрудничестве, который подписали министр М.Курбанов и ректор Санджай Пол.

Данное учебное заведение является первым в Узбекистане частным университетом. Он учрежден индийским Глобальным университетом Шарда.

— Что намечается в плане строительства и ремонта объектов здравоохранения?

— Согласно Инвестиционной программе на нынешний год, сейчас начаты ремонтно-строительные работы в 2 поликлиниках и 2 больницах.

В соответствии с постановлением главы государства «О мерах по развитию производственной и социальной инфраструктуры Республики Узбекистан в 2022-2024 годах» от 22 января 2022 года, в текущем году в Республике Каракалпакстан предусмотрены строительство, реконструкция и капитальный ремонт четырех объектов здравоохранения. На эти цели выделят 41,5 миллиарда сумов.

Уже начались ремонтные работы в Нукусском филиале Республиканского центра экстренной медицинской помощи и Каракалпакском территориальном филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра дерматовенерологии и косметологии.

Они осуществляются по утвержденному графику работ.

Беседовал А.Жиемуратов,

ККИА.