Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:01:01, 08.05.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Конкурсы

КЕГЕЙЛИЙСКИЕ ЗНАТОКИ — ПЕРВЫЕ

В рамках Недели книголюбов по всей республике проходят различные мероприятия.

Министерством внутренних дел Республики Каракалпакстан организована игра знатоков среди своих сотрудников.

По итогам состязания интеллектов лучшей была признана команда Кегейлийского районного отдела внутренних дел, второе место досталось команде МВД, третье место занял коллектив органов внутренних дел города Нукуса.

От имени организаторов им вручены специальные дипломы и ценные призы.

А.Оразов,

корреспондент ККИА.

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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