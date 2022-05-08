Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:00:54, 08.05.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Общество

МОЛОДЕЖЬ  УЗБЕКИСТАНА, ОБЪЕДИНИМСЯ!

В Нукусском районе под девизом “Молодежь нового Узбекистана, объединимся!” начались мероприятия Фестиваля культуры и искусств Республики Каракалпакстан и Самаркандской области.

На состоявшейся в этой связи пресс-конференции  хоким Нукусского района О. Уснатдинов, заместитель председателя Совета Ми­нистров Республики Каракалпакстан Б. Хабибуллаев, депутат Олий Мажлиса Республики Узбекистан Л.Сейтова, начальник Самаркандского областного управления культуры Ш. Эшонкулов  проинформировали о проводимых совместных проектах, целях и задачах фестиваля.

Отмечалось, что принята «дорожная карта» социально-экономического развития района в 2022-2023 годах, согласно которой в районе запланировали реализовать  34 проекта на 513 миллиардов сумов.

Будут организованы соревнования по футболу на Кубок Председателя  Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, по волейболу — на Кубок хокима Самаркандской области,   встреча с мастерами искусств, писателями, поэтами, театральными деятелями Самарканд­ской области, мастер-классы   «Секреты достижения успеха» и другие мероприятия.

— Убежден, что это будут интересные мероприятия, — говорит руководитель делегации, начальник Самаркандского областного управления культуры Шахзод Эшонкулов. — В фестивале примут участие  народный артист Узбекистана и Таджикистана Мардон Мавлонов, заслуженные артисты Республики Узбекистан Эркин Кайтаров, Бахрулло Рахимов, Бахтиёр Рахимов, руководитель Самаркандского областного отделения Агентства кинематографии Фармон Розиков, руководитель Самаркандского областного отделения Союза писателей Узбе­кистана Ташпулат  Тугалов, заслуженный работник культуры Республики Узбекистан, поэт Хосият Бобомурадова, члены  фольклорно-этнографического ансамбля «Човки»  и другие.

Фестиваль завершится церемонией награждения победителей спортивных соревнований и конкурсов,   гала-концертом мастеров искусств Республики Каракалпакстан и Самаркандской области.

Д.Абибуллаев,

УзА.

Фото М.Хабибуллаева.

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