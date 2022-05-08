МОЛОДЕЖЬ УЗБЕКИСТАНА, ОБЪЕДИНИМСЯ!
В Нукусском районе под девизом “Молодежь нового Узбекистана, объединимся!” начались мероприятия Фестиваля культуры и искусств Республики Каракалпакстан и Самаркандской области.
На состоявшейся в этой связи пресс-конференции хоким Нукусского района О. Уснатдинов, заместитель председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан Б. Хабибуллаев, депутат Олий Мажлиса Республики Узбекистан Л.Сейтова, начальник Самаркандского областного управления культуры Ш. Эшонкулов проинформировали о проводимых совместных проектах, целях и задачах фестиваля.
Отмечалось, что принята «дорожная карта» социально-экономического развития района в 2022-2023 годах, согласно которой в районе запланировали реализовать 34 проекта на 513 миллиардов сумов.
Будут организованы соревнования по футболу на Кубок Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, по волейболу — на Кубок хокима Самаркандской области, встреча с мастерами искусств, писателями, поэтами, театральными деятелями Самаркандской области, мастер-классы «Секреты достижения успеха» и другие мероприятия.
— Убежден, что это будут интересные мероприятия, — говорит руководитель делегации, начальник Самаркандского областного управления культуры Шахзод Эшонкулов. — В фестивале примут участие народный артист Узбекистана и Таджикистана Мардон Мавлонов, заслуженные артисты Республики Узбекистан Эркин Кайтаров, Бахрулло Рахимов, Бахтиёр Рахимов, руководитель Самаркандского областного отделения Агентства кинематографии Фармон Розиков, руководитель Самаркандского областного отделения Союза писателей Узбекистана Ташпулат Тугалов, заслуженный работник культуры Республики Узбекистан, поэт Хосият Бобомурадова, члены фольклорно-этнографического ансамбля «Човки» и другие.
Фестиваль завершится церемонией награждения победителей спортивных соревнований и конкурсов, гала-концертом мастеров искусств Республики Каракалпакстан и Самаркандской области.
Д.Абибуллаев,
УзА.
Фото М.Хабибуллаева.