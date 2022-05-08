"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Мероприятия

В НУКУСЕ ВСТУПИЛ В СТРОЙ ЦЕНТР ГЕМОДИАЛИЗА

На днях на территории столичного махаллинского схода граждан «Алмазар» состоялась церемония пуска в эксплуатацию нового Центра гемодиализа.

На ней выступили Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов, генеральный директор индийской компании «Neph­roca­re­ health services ­central asia» Викрам Вуппала, поздравив собравшихся с вступлением в строй нового современного объекта здравоохранения.

В настоящее время осуществляются полномасштабные меры по исполнению постановления Президента Республики Узбе­кистан «О мерах по развитию государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения» от 16 апреля 2019 года.

Центр, специализирующийся на лечении хронической почечной недостаточности, способен принять около 100 пациентов в сутки, он оснащен оборудованиями германского производства. Они одновременно могут обслуживать 34 больных. Следует отметить, что Центр является первым в стране подобным учреждением, начинающим работать на государственно-частной основе.

— Мы рады, что начинаем реализацию нашего проекта с Каракалпакстана, — говорит В.Вуппала. — В ближайших планах — постройка таких же центров в городе Ташкенте, а также, в Ургенче и Багатском районе Хорезмской области.

Участники мероприятия ознакомились с условиями, созданными здесь для больных.

В этот же день было подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Республики Каракалпакстан и компанией «Nep­hrocare ­health service­s central asia».

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.