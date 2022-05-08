В НУКУСЕ ВСТУПИЛ В СТРОЙ ЦЕНТР ГЕМОДИАЛИЗА
На днях на территории столичного махаллинского схода граждан «Алмазар» состоялась церемония пуска в эксплуатацию нового Центра гемодиализа.
На ней выступили Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов, генеральный директор индийской компании «Nephrocare health services central asia» Викрам Вуппала, поздравив собравшихся с вступлением в строй нового современного объекта здравоохранения.
В настоящее время осуществляются полномасштабные меры по исполнению постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения» от 16 апреля 2019 года.
Центр, специализирующийся на лечении хронической почечной недостаточности, способен принять около 100 пациентов в сутки, он оснащен оборудованиями германского производства. Они одновременно могут обслуживать 34 больных. Следует отметить, что Центр является первым в стране подобным учреждением, начинающим работать на государственно-частной основе.
— Мы рады, что начинаем реализацию нашего проекта с Каракалпакстана, — говорит В.Вуппала. — В ближайших планах — постройка таких же центров в городе Ташкенте, а также, в Ургенче и Багатском районе Хорезмской области.
Участники мероприятия ознакомились с условиями, созданными здесь для больных.
В этот же день было подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Республики Каракалпакстан и компанией «Nephrocare health services central asia».
Д.Абибуллаев,
корреспондент ККИА.