"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Статьи

НА ВЫСОХШЕМ ДНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ НАЧАТА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ОПЫТНАЯ РАБОТА

Согласно поручениям главы государства, данным во время посещения Республики Каракалпакстан 23-24 февраля текущего года, на высохшем дне Аральского моря начаты масштабные экспериментальные исследования.

— Так, предусматривается расширение площадей с насаждениями, адаптированными к почвенно-климатическим условиям региона, повышение продуктивности использования земель, внедрение водосберегающих и снижающих засоленность технологий, — говорит заместитель директора Международного инновационного центра Приаралья по науке и производству Камолиддин Идрисов.

— В этих целях в шести точках на высохшем участке Аральского моря планируется реализовать экспериментальное исследование, которое проведут ученые Центра геномики и биоинформатики, Института биоорганической химии и Института генетики и экспериментальной биологии растений совместно с Международным инновационным центром Приаралья.

17-18 марта текущего года на намеченных участках ученые Института биоорганической химии провели обработку почв с применением эффективного средства для вымывания солей из засоленной почвы «Биосолвент». В качестве эксперимента с использованием данного средства будет высажено 15 видов растений, адаптированных к почвенно-климатическим условиям региона, за которыми будут вестись научные наблюдения.

Д.Абибуллаев,

УзА.