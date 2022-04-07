Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 03:34:57, 14.04.2022
Биринши бет
Дағазалар
Кириў
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Статьи

НА ВЫСОХШЕМ ДНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ НАЧАТА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ОПЫТНАЯ РАБОТА

Согласно поручениям главы государства, данным во время посещения Республики Каракалпакстан 23-24 февраля текущего года, на высохшем дне Аральского моря начаты масштабные экспериментальные исследования.

— Так, предусматривается расширение площадей с насаждениями, адаптированными к почвенно-климатическим условиям региона, повышение продуктивности использования земель, внедрение водосберегающих и снижающих засоленность технологий, — говорит заместитель директора Международного инновационного центра Приаралья по науке и производству Камолиддин Идрисов. 

— В этих целях в шести точках на высохшем участке Аральского моря планируется реализовать экспериментальное исследование, которое проведут ученые Центра геномики и биоинформатики, Института биоорганической химии и Института генетики и экспериментальной биологии растений совместно с Международным инновационным центром Приаралья.   

17-18 марта текущего года на намеченных участках ученые Института биоорганической химии провели обработку почв с применением эффективного средства для вымывания солей из засоленной почвы «Биосолвент».  В качестве эксперимента с использованием данного средства будет высажено 15 видов растений, адаптированных к почвенно-климатическим условиям региона, за которыми будут вестись научные наблюдения.  

Д.Абибуллаев,

 УзА.

28 мәрте оқылды
Излеў


Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF