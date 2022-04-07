"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

ТРЕТЬЕ ПРИЗОВОЕ МЕСТО

В Ташкентской области прошел чемпионат Футбольной лиги спортивных школ по футзалу среди юношей 2007 года рождения, где команда Каракалпакстана заняла третье призовое место.

В ставшем традиционном соревновании юных воспитанников детских и юношеских спортивных школ, специализированных спортивных школ, государственных специализированных школ-интернатов олимпийских и национальных видов спорта приняли участие представители города Ташкента, областей и Республики Каракал­пакстан.

В матче за третье место наши спортсмены убедительно переиграли команду Кашкадарьинской области со счетом 4:1. Вратарь команды Мухамеджан Койланов отмечен в числе лучших игроков турнира. К чемпионату юных футболистов подготовили тренеры Д.Сейдабуллаев, И.Уснатдинов и Х.Ешниязов.

А победителями стали самаркандцы, в финале обы­гравшие команду Наманганской области с результатом 6:4.

ККИА