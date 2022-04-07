"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Спорт РОЗЫГРЫШ КУБКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ В преддверии празднования Навруза в Нукусе состоялся футбольный турнир на Кубок Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан. В нем участвовали 10 команд из Нукуса и районов. В решающем матче футболисты профессионального клуба «Арал» с крупным счетом 5:1 выиграли у соперников из Детской и юношеской футбольной академии, завоевав кубок. Победителям и призерам вручены ценные призы. Команды Бозатауского и Шуманай­ского районов отмечены специальными наградами. ККИА Сәне: 07.04.2022 08:07:24 23 мәрте оқылды