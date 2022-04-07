Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 03:34:44, 14.04.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

РОЗЫГРЫШ КУБКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ

В преддверии празднования Навруза в Нукусе состоялся футбольный турнир на Кубок Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан.

В нем участвовали 10 команд из Нукуса и районов.

В решающем матче футболисты профессионального клуба «Арал» с крупным счетом 5:1 выиграли у соперников из Детской и юношеской футбольной академии, завоевав кубок.

Победителям и призерам вручены ценные призы. Команды Бозатауского и Шуманай­ского районов отмечены специальными наградами.

ККИА

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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