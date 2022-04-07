РОЗЫГРЫШ КУБКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ
В преддверии празднования Навруза в Нукусе состоялся футбольный турнир на Кубок Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан.
В нем участвовали 10 команд из Нукуса и районов.
В решающем матче футболисты профессионального клуба «Арал» с крупным счетом 5:1 выиграли у соперников из Детской и юношеской футбольной академии, завоевав кубок.
Победителям и призерам вручены ценные призы. Команды Бозатауского и Шуманайского районов отмечены специальными наградами.
ККИА