"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ УСПЕХИ МОЛОДЫХ БОКСЕРОВ

Недавно в столице Иордании Аммане завершился чемпионат Азии по боксу среди молодежи, юношей и юниоров, на котором сборная команда Узбекистана, завоевав 23 медали, заняла 1-е место в медальном зачете.

Серьезный вклад в победу внесли представители и нашей республики.

В частности, согласно сведениям, представленным исполнительным директором Каракалпакского отделения Федерации бокса Узбекистана Икрама Шамуратова, в весовой категории 60 кг у мужчин Сухраб Аминов выиграл бронзовую награду, среди женщин Рахима Бекниязова (52 кг) и Раъно Муратбаева (54 кг) удостоились серебряных медалей, а в самой тяжелой весовой категории - 92 килограммов у мужчин Айназар Кенесбаев стал лучшим!

В решающем бою ученик 10 класса Нукусской спортивной школы олимпийских резервов одолел своего соперника из Казахстана Ердоса Шарипбека. Весомую лепту в успех подающего надежды юного боксера внесли его отец, мастер спорта по боксу Толыбай Куламетов и наставник Аскар Жуманов.

Тренерами остальных боксеров-призеров являются Рашид Сейтов, Максет Жумабаев и Рахат Утениязов.

А.Оразов, корреспондент ККИА