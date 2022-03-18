"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Благотворительность

ПРОЕКТ «РАДОСТЬ – ДЕТЯМ!»

В минувшем году в нашей стране был создан Общественный фонд по поддержке детей, главными целями которого определены лечение детей из нуждающихся семей, сирот, детей с инвалидностью и страдающих тяжелыми заболеваниями, поддержка получения ими образования, обеспечения жильем и овладения профессией.

На днях при попечительстве данного фонда в Каракалпакстан прибыла группа врачей из Ташкента для проведения благотворительных операций в рамках проекта «Радость – детям!».

В клинике Каракалпакского медицинского института прошла торжественная встреча специалистов. В ходе церемония министр здравоохранения Республики Каракалпакстан Мурат Курбанов, директор Общественного фонда по поддержке детей Марат Садыков, руководитель группы медиков-специалистов, пластический хирург Мурад Джафаров отметили глубокое внимание, уделяемого в нашем государстве вопросам укрепления здоровья подрастающего поколения и высокое значение реализации таких проектов.

Следует подчеркнуть, что дебют данного проекта фонд начал с нашей республики.

В этот же день прибывшие врачи начали осмотр детей в вышеупомянутой клинике. Они обследовали детей с врожденными и приобретенными аномалиями, послеожоговой контрактурой, патологией органов ЛОР.

А.Оразов, корреспондент ККИА.