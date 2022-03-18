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Образование

РАСШИРЯЕТСЯ СЕТЬ ДЕТСКИХ САДОВ

На днях в махаллинском сходе граждан «Коинот» Элликкалинского района вступило в строй новое семейное негосударственное дошкольное образовательное учреждение, рассчитанное на 25 мест.

На церемонии открытия детского садика выступили хаким района С.Авезов и другие, рассказавшие о мерах по широкому охвату детей дошкольными образовательными учреждениями, осуществляемыми в нашей стране.

В новом ДОУ созданы благоприятные условия для воспитания и полноценного развития воспитанников. В целом, в настоящее время в Элликкалинском районе успешно функционируют 80 семейных негосударственных ДОУ, в которых воспитываются более двух тысяч детей. В текущем году в районе намечена задача довести уровень охвата маленьких граждан дошкольными учреждениями до 65 процентов.

Участники мероприятия осмотрели условия, созданные здесь для воспитанников.

Д.Абибуллаев, корреспондент ККИА