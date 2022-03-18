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Общество

НОВОЕ ЗДАНИЕ ФИЛИАЛА “УЗНАЦБАНКА»

В Нукусе сдали в эксплуатацию новое здание каракалпакского отделения АО “Узнацбанк”.

На состоявшемся в этой связи мероприятии отмечалось, что по инициативе главы государства за счет банковских кредитов и инвестиционных средств, считающихся локомотивом экономики, проводится масштабная работа по развитию территорий, созданию новых рабочих мест инфраструктур.

В целях исполнения постановления Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по повышению доступности банковских услуг» от 23 марта 2018 года определенная работа проводится АО “Узнацбанк”. Уделяется серьезное внимание обеспечению углубления и устойчивости реформирования системы, дальнейшему расширению перспективных инвестиционных проектов и кредитования субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, предоставлению клиентам банка качественных банковских услуг.

Каракалпакский филиал АО “Узнацбанка» начал действовать 23 января 1993 года. Сначала в филиале было всего 20 сотрудников, сегодня 202 профессиональных специалистов в городе Нукусе, Кунградском, Турткульском районах предоставляют качественные услуги населению, зарубежным гостям, инвесторам и субъектам предпринимательства. Центры банковских услуг также действуют в Ходжейлийском, Чимбайском, Амударьинском районах.

За счет выделяемых банком кредитов в Республике Каракалпакстан заложены сады на больших площадях, построены современные емкие холодильники для хранения выращенной сельхозпродукции, центры торговли и услуг, пункты общественного питания. В целом за последние три года в Республике Каракалпакстан проведено финансирование более 10 крупных проектов. В результате задействования этих проектов обеспечена занятость более 1000 граждан.

По состоянию на 1 января текущего года филиал предоставил услуги 46 тысячам клиентов. Из них более 43 тысяч – физические, более 2 тысяч – юридические лица. Депозитные вклады физических лиц в целом составляют 90,1 миллиарда сумов.

В целях создания удобств в использовании пластиковых карточек, на местах установлены 12 банкоматов, 6 инфокиосков, дислоцированы 1451 торговый терминал. В целях создания населению и гостям города удобств для обращения валюты на территории города действуют 2 обменных пункта и 2 автоматизированных пункта, работающие в режиме 24/7.

В филиале банка особое значение придают предоставлению современных инновационных банковских услуг. 70 процентов клиентов при обороте депозитных денежных средств, осуществлении платежей по международным и национальным пластиковым карточкам, регистрации депозитов, обмене валюты, переводе денежных средств пользуются дистанционными банковскими услугами, а также онлайн кредитованием или возмещением кредитов.

В 2021 году объем услуг в Республике Каракалпакстан составил 8,3 триллиона сумов, рост -119 процентов.

В масштабах республики доля услуг, предоставленных 15,5 тысячами предприятиями сферы, составила 3,0 процента, годовой объем на душу населения - 4,3 миллиона сум, доля в ВВП - 35,4 процента, число занятых граждан – 132 тысячи человек.

На 2022 год в Республике Каракалпакстан запланировано создание 42371 новых рабочих мест в сфере услуг, обеспечение увеличение объема услуг на 154 процента относительно прошлого года. На проекты по инвестиционным программам филиалом выделены кредиты в эквиваленте 101,3 миллиарда сумов.

Участники мероприятия ознакомились с условиями, созданным в новом здании для сотрудников и клиентов.

Д.Абибуллаев, фото М. Ҳабибуллаева, УзА