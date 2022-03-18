"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Общество

В КАРАКАЛПАКСТАНЕ ПРОВЕДЕНА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ИЗ НАВОИ

Молодежью АО «Навоийский горно-металлургический комбинат», государственного предприятия «Навоиуран», государственного учреждения «Фонд НГМК» и Навоийского государственного горного института в Муйнакском районе Республики Каракалпакстан проведена экологическая акция добровольцев в целях выполнения задач общенационального проекта «Зеленое пространство».

Данная акция, организованная по инициативе молодежных лидеров НГМК, направлена на создание зеленого покрытия путем высадки 30 тысяч саженцев саксаула на засушливой части дна Аральского моря, расположенной в 100 километрах от Муйнакского района.

Акция прошла под девизом «Принимайте активное участие в общенациональном проекте «Зеленый год!»».

В рамках акции Навоийский горно-металлургический комбинат подарил общеобразовательным школам Муйнака 5 современных компьютерных комплектов, 12,5 тысячи электронных книг. Также участники мероприятия посетили кладбище кораблей в Муйнаке.

Активисты Совета молодежных лидеров НГМК и молодежь Муйнакского района испытали свои знания в интеллектуальной игре «Заковат».

А.Буриев, УзА