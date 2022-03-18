Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 03:33:45, 14.04.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Общество

МУЗЫКАЛЬНЫЕ РИТМЫ КАРАКАЛПАКСТАНА

В преддверии Навруза во дворце «Туркистон» состоялась большая концертная программа  Каракалпакского Республиканского отделения Государственной филармонии Узбекистана.

Отчетная концертная программа под названием «Ритмы Каракалпакстана» – «Қарақалпақ ырғақлары» позволила поклонникам музыки шире ознакомиться с неповторимым музыкальным наследием Каракалпакстана.

По мнению искусствоведов, музыкальное искусство Каракалпакстана очень древнее и своеобразное, ярко отражающее историю народа. Оно вызывает большой интерес у зарубежных любителей музыки. 

Следует отметить, что каракалпакская музыка тесно связана с устным народным творчеством. На музыку переложены многочисленные сказания и народные эпосы, пронизанные духом патриотизма и гордости за свою страну.

На прошедшем концерте воспевались весна, Навруз, Родина, любовь и доброта.

Н. Усманова, УзА

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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