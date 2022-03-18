МУЗЫКАЛЬНЫЕ РИТМЫ КАРАКАЛПАКСТАНА
В преддверии Навруза во дворце «Туркистон» состоялась большая концертная программа Каракалпакского Республиканского отделения Государственной филармонии Узбекистана.
Отчетная концертная программа под названием «Ритмы Каракалпакстана» – «Қарақалпақ ырғақлары» позволила поклонникам музыки шире ознакомиться с неповторимым музыкальным наследием Каракалпакстана.
По мнению искусствоведов, музыкальное искусство Каракалпакстана очень древнее и своеобразное, ярко отражающее историю народа. Оно вызывает большой интерес у зарубежных любителей музыки.
Следует отметить, что каракалпакская музыка тесно связана с устным народным творчеством. На музыку переложены многочисленные сказания и народные эпосы, пронизанные духом патриотизма и гордости за свою страну.
На прошедшем концерте воспевались весна, Навруз, Родина, любовь и доброта.
Н. Усманова, УзА