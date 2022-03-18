"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Общество МУЗЫКАЛЬНЫЕ РИТМЫ КАРАКАЛПАКСТАНА В преддверии Навруза во дворце «Туркистон» состоялась большая концертная программа Каракалпакского Республиканского отделения Государственной филармонии Узбекистана. Отчетная концертная программа под названием «Ритмы Каракалпакстана» – «Қарақалпақ ырғақлары» позволила поклонникам музыки шире ознакомиться с неповторимым музыкальным наследием Каракалпакстана. По мнению искусствоведов, музыкальное искусство Каракалпакстана очень древнее и своеобразное, ярко отражающее историю народа. Оно вызывает большой интерес у зарубежных любителей музыки. Следует отметить, что каракалпакская музыка тесно связана с устным народным творчеством. На музыку переложены многочисленные сказания и народные эпосы, пронизанные духом патриотизма и гордости за свою страну. На прошедшем концерте воспевались весна, Навруз, Родина, любовь и доброта. Н. Усманова, УзА Сәне: 18.03.2022 16:50:46 63 мәрте оқылды