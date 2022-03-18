ПРАЗДНИЧНЫМ ТОРЖЕСТВАМ ДАН СТАРТ В СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ
Первые в текущем году праздничные торжества в честь Навруза начались в Кегейлийском, Чимбайском и Тахтакупырском районах.
Так, в махаллинском сходе граждан «Маденият» Кегейлийского района мероприятие под девизом «Ценности, обычаи, традиции и молодежь» прошло на высоком организационном уровне. Собравшихся здесь ветеранов, активную молодежь и представителей широкой общественности с всенародным любимым праздником сердечно поздравили руководитель 2 сектора К.Бекмуратов, ответственные работники хокимията Алтынкульского района Андижанской области, прикрепленных к данной местности по вопросам экономического развития и сокращения бедности.
На праздничном торжестве были представлены веками бережно сохраняемые народом лучшие образцы обычаев и традиций.
Аналогичное мероприятие было организовано и на территории махаллинского схода граждан «Кокши кала» Чимбайского района.
С праздником весны и пробуждения природы участников поздравил хаким района А.Тажетдинов.
Праздничные мероприятия прошли также в сельских сходах граждан «Даукара» и «Караой» Тахтакупырского района.
Здесь граждан со знаменательным праздником поздравили руководитель 2 сектора П.Халмуратов и руководитель 3 сектора Т.Кдырбаев.
Торжествам сопутствовала обстановка высокого духовного подъема.
А.Оразов, корреспондент ККИА