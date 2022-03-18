"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Здравствуй, Навруз!

ПРАЗДНИЧНЫМ ТОРЖЕСТВАМ ДАН СТАРТ В СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ

Первые в текущем году праздничные торжества в честь Навруза начались в Кегейлийском, Чимбайском и Тахтакупырском районах.

Так, в махаллинском сходе граждан «Маденият» Кегейлийского района мероприятие под девизом «Ценности, обычаи, традиции и молодежь» прошло на высоком организационном уровне. Собравшихся здесь ветеранов, активную молодежь и представителей широкой общественности с всенародным любимым праздником сердечно поздравили руководитель 2 сектора К.Бекмуратов, ответственные работники хокимията Алтынкульского района Андижанской области, прикрепленных к данной местности по вопросам экономического развития и сокращения бедности.

На праздничном торжестве были представлены веками бережно сохраняемые народом лучшие образцы обычаев и традиций.

Аналогичное мероприятие было организовано и на территории махаллинского схода граждан «Кокши кала» Чимбайского района.

С праздником весны и пробуждения природы участников поздравил хаким района А.Тажетдинов.

Праздничные мероприятия прошли также в сельских сходах граждан «Даукара» и «Караой» Тахтакупырского района.

Здесь граждан со знаменательным праздником поздравили руководитель 2 сектора П.Халмуратов и руководитель 3 сектора Т.Кдырбаев.

Торжествам сопутствовала обстановка высокого духовного подъема.

А.Оразов, корреспондент ККИА