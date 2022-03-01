"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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КИТАЙСКАЯ ОПЕРА НА АВТОТРАФАРЕТАХ М.КУРЗИНА

На днях в Государственном музее искусств Республики Каракалпакстан им.И.В.Савицкого состоялась выставка графических работ узбекского художника М.Курзина.

Его творческая деятельность в Узбекистане приходится на 1920-1950-е годы. М.И.Курзин человек тяжелой судьбы и большого таланта, оставивший после себя немалое наследие, которое находится в музеях и частных коллекциях. В частности, в нукусском музее хранится большое количество живописи и графики. Большой интерес среди них вызывает серия работ под названием «Китайский театр. Пекин» (в фондах музея 26 листов), которая не раз экспонировалась в музее, и вот очередной показ с новым осмыслением.

М.И.Курзин (1887-1957) — один из ведущих художников Узбекистана. Родился в Шадринске на Урале. Учился изобразительному искусству в Москве, в Санкт-Петербурге. В 1919 году М.И. Курзин побывал в Китае. По возвращению из Китая, предположительно в 1920 году в Москве художник сделал серию листов в технике пошуар (автотрафарет), в которых отразились впечатления от китайского традиционного театра или как его еще называют китайской оперой. Такая техника является видом тиражной графики, что объясняет повторяемость сюжетов и образов.

Выбор техники пошуар объясняется значительным влиянием общей стилистики русского авангарда начала ХХ века на творчество М.И.Курзина, когда большую роль играло народное искусство: русский лубок и китайские народные картинки были очень популярные среди русских художников. Стилистика китайской народной картинки нашла отражение в листах М.И.Курзина.

Пекинская опера — сценическое искусство, которое объединяет элементы пения, музыки, танца, пантомимы и боевых искусств. В пекинской опере актеры имеют точно установленные амплуа с характерными костюмами и гримом. К изучению сцен в работах М.Курзина была привлечена специалист по культуре и искусству Китая М.Л. Меньшикова (Государственный Эрмитаж), которая считает, что на листах изображен вариант драмы «Великое жертвоприношение».

Взглянуть на графические листы по-новому и открыть выставку были приглашены сотрудники Каракалпакского отделения Академии художеств Узбекистана, каракалпакские художники и молодежь республики. На открытии директор музея отметил, что очень важно присутствие на выставке как молодых людей, так и профессиональных художников, делящиеся секретами мастерства.

— Выставки в Музее искусств — это всегда открытие, — говорит художник Ж.Лепесов. — Богатая коллекция показывает разные направления, индивидуальные стили художников, что является всегда хорошей школой для изучения молодежью истории искусства. А выставка столь талантливого художника как М.Курзин, демонстрирует многообразие изобразительных средств, сегодня — это техника автотрафарета.

Примитивные образы актеров в ярких одеждах в работах «Главная героиня», «Любовник», «Мерзавец» и других сценах из пьесы вызвали живой интерес среди присутствующих, особенно среди молодежи, которая учится мастерству на примерах известных художников.

И.ПЕТРУШИНА