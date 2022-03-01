"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Мероприятия

ПИСАТЕЛИ ПОСЕТИЛИ ПРЕЗИДЕНТСКУЮ ШКОЛУ

В Президентской школе города Нукуса состоялась творческая встреча с представителями Союза писателей Узбекистана.

В ней приняли участие председатель Союза писателей, народный поэт Узбекистана Сирожиддин Саййид, народный писатель Узбекистана, народный поэт Каракалпакстана Кенесбай Каримов, заслуженный работник культуры Республики Узбекистан, народный поэт Каракалпакстана Рустам Мусурмон, народный писатель Каракалпакстана Алланазар Абдиев, заведующий отделом Союза писателей Шерзод Ирзоев, поэт и переводчик Шоди Отамурод. В ходе мероприятия, проходившем в обстановке духовного подъема, гости ознакомили участников со своими произведениями, посвященными нашему краю и его трудолюбивому народу.

На встрече в дар библиотеке школы преподнесены 200 экземпляров книг, выпущенных под эгидой Союза писателей Узбекистана. В свою очередь, коллективу писателей подарена школьная газета «Ушкын» на каракалпакском языке.

ККИА