Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:33:24, 01.03.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Постановление и его исполнение

В КАРАКАЛПАКСТАНЕ СОЗДАНО БОЛЕЕ ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

Важным импульсом в поступательном развитии Республики Каракалпакстан послужило принятие постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Республики Каракалпакстан в 2020-2023 годах» от 11 ноября 2020 года.

Данным постановлением главы государства были предусмотрены запуск 1359 проектов общей стоимостью 12,3 триллиона сумов, создание 17,5 тысячи новых рабочих мест, говорит заместитель председателя комитета по вопросам развития региона Приаралья Сената Олий Мажлиса Батыр Матмуратов. По состоянию на 20 февраля текущего года осуществлен запуск 1134 проекта на 9,1 триллиона сумов и создано 9 тысяч 72 новых рабочих места.

Необходимо также отметить, что в минувшем году за счет государственных, региональных инвестиционных программ, а также реализации дополнительных (резерв­ных) проектов реализовано 782 проекта общей стоимостью почти 5 триллионов 600 миллиардов сумов, в результате которых создано 7708 новых рабочих мест. В нынешнем году за счет вышеуказанных инвестиционных программ планируется создание свыше 14 тысяч новых рабочих мест как результат запуска 735 проектов на 3,7 триллиона сумов, в том числе за счет реализации государственных программ будет создано 858, региональных программ 13323 рабочих места.

Комитетом проводится адресная работа с министерствами, предприятиями, организациями и коммерческими банками, назначенными ответственными за реализацию отдельных направлений Программы комплексного  социально-экономического развития Республики Каракалпакстан на 2020-2023 годы, по решению вопросов инициаторов проектов, проблем населения, включенных в «железную тетрадь», «женскую тетрадь» и «молодежную тетрадь».

Также совместно с вышеупомянутыми субъектами изучено состояние  45 сходов граждан, включенных в категорию органов самоуправления с тяжелыми социальными условиями. Организована работа по пересмотру их генеральных схем, созданы соответствующие штабы для координации деятельности в каждом из этих сходов граждан. В махаллинских и сельских сходах граждан проведены семинары с целью достичь эффективности в деле улучшения условий и качества жизни населения, благоустройства территорий, подчеркивать роль и место органов местного самоуправления.

В указанных 45 сходах граждан в целом протянуты линий электроснабжения протяженностью 59 километров, установлены 41 трансформаторный пункт и 1441 бетонный столб. На эти цели израсходовано 5 с лишним миллиардов сумов. Кроме того, полностью отремонтированы 11 газораспределительных пунктов, 9 километров газовых и 73 километра водопроводных сетей. На территориях данных сходов граждан созданы 75 новых субъектов предпринимательства.

Также были организованы учебные семинары с участием депутатов Жокаргы Кенеса, городского и районных Кенесов народных депутатов в разрезе округов, посвященные осуществлению депутатского контроля. Проведен обстоятельный анализ в отношении инвестиций международных финансовых институтов и частных инвесторов. В настоящее время на цели развития социальных объектов и совершенствования инфраструктуры планируется запуск 20 перспективных объектов на 1 миллиард 327 миллионов долларов США.

В частности, эти проекты коснутся сфер коммунального обслуживания, водного и сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды, занятости и трудовых отношений, высшего и среднего специального образования, здравоохранения и других отраслей.

Отдельно рассмотрены пути оптимальной реализации проектов, предусмотренных в таких районах с низким уровнем развития, как Бозатауский, Тахтакупырский и Шуманайский. По выявленным по ним проблемам подготовлены предложения и рекомендации и представлены в вышестоящие инстанции.

В ходе одного из открытых диалогов сенаторов с населением было высказано предложение о включении в Инвестиционную программу пункта о капитальном ремонте общеобразовательной школы №32 Тахтакупырского района. В результате соответствующих консультаций и проработок с Советом Министров, министерствами и учреждениями, вопрос был решен в положительном ключе.

Постановлением Кенгаша Сената организована Межведомственная рабочая группа по обеспечению выполнения мер по комплексному социально-экономическому развитию Каракалпакстана, разработаны «Дорожная карта» и «Медиаплан». В соответствии с ними, например, совместно с Жокаргы Кенесом и Советом Министров Республики Каракалпакстан в разрезе районов были проведены учебные курсы с целью повышения политических и правовых знаний руководителей и работников сходов граждан.

Контрольная деятельность по обеспечению выполнения постановления Президента продолжается.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.

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