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Постановление и его исполнение

В КАРАКАЛПАКСТАНЕ СОЗДАНО БОЛЕЕ ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

Важным импульсом в поступательном развитии Республики Каракалпакстан послужило принятие постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Республики Каракалпакстан в 2020-2023 годах» от 11 ноября 2020 года.

— Данным постановлением главы государства были предусмотрены запуск 1359 проектов общей стоимостью 12,3 триллиона сумов, создание 17,5 тысячи новых рабочих мест, — говорит заместитель председателя комитета по вопросам развития региона Приаралья Сената Олий Мажлиса Батыр Матмуратов. — По состоянию на 20 февраля текущего года осуществлен запуск 1134 проекта на 9,1 триллиона сумов и создано 9 тысяч 72 новых рабочих места.

Необходимо также отметить, что в минувшем году за счет государственных, региональных инвестиционных программ, а также реализации дополнительных (резерв­ных) проектов реализовано 782 проекта общей стоимостью почти 5 триллионов 600 миллиардов сумов, в результате которых создано 7708 новых рабочих мест. В нынешнем году за счет вышеуказанных инвестиционных программ планируется создание свыше 14 тысяч новых рабочих мест как результат запуска 735 проектов на 3,7 триллиона сумов, в том числе за счет реализации государственных программ будет создано 858, региональных программ — 13323 рабочих места.

Комитетом проводится адресная работа с министерствами, предприятиями, организациями и коммерческими банками, назначенными ответственными за реализацию отдельных направлений Программы комплексного социально-экономического развития Республики Каракалпакстан на 2020-2023 годы, по решению вопросов инициаторов проектов, проблем населения, включенных в «железную тетрадь», «женскую тетрадь» и «молодежную тетрадь».

Также совместно с вышеупомянутыми субъектами изучено состояние 45 сходов граждан, включенных в категорию органов самоуправления с тяжелыми социальными условиями. Организована работа по пересмотру их генеральных схем, созданы соответствующие штабы для координации деятельности в каждом из этих сходов граждан. В махаллинских и сельских сходах граждан проведены семинары с целью достичь эффективности в деле улучшения условий и качества жизни населения, благоустройства территорий, подчеркивать роль и место органов местного самоуправления.

В указанных 45 сходах граждан в целом протянуты линий электроснабжения протяженностью 59 километров, установлены 41 трансформаторный пункт и 1441 бетонный столб. На эти цели израсходовано 5 с лишним миллиардов сумов. Кроме того, полностью отремонтированы 11 газораспределительных пунктов, 9 километров газовых и 73 километра водопроводных сетей. На территориях данных сходов граждан созданы 75 новых субъектов предпринимательства.

Также были организованы учебные семинары с участием депутатов Жокаргы Кенеса, городского и районных Кенесов народных депутатов в разрезе округов, посвященные осуществлению депутатского контроля. Проведен обстоятельный анализ в отношении инвестиций международных финансовых институтов и частных инвесторов. В настоящее время на цели развития социальных объектов и совершенствования инфраструктуры планируется запуск 20 перспективных объектов на 1 миллиард 327 миллионов долларов США.

В частности, эти проекты коснутся сфер коммунального обслуживания, водного и сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды, занятости и трудовых отношений, высшего и среднего специального образования, здравоохранения и других отраслей.

Отдельно рассмотрены пути оптимальной реализации проектов, предусмотренных в таких районах с низким уровнем развития, как Бозатауский, Тахтакупырский и Шуманайский. По выявленным по ним проблемам подготовлены предложения и рекомендации и представлены в вышестоящие инстанции.

В ходе одного из открытых диалогов сенаторов с населением было высказано предложение о включении в Инвестиционную программу пункта о капитальном ремонте общеобразовательной школы №32 Тахтакупырского района. В результате соответствующих консультаций и проработок с Советом Министров, министерствами и учреждениями, вопрос был решен в положительном ключе.

Постановлением Кенгаша Сената организована Межведомственная рабочая группа по обеспечению выполнения мер по комплексному социально-экономическому развитию Каракалпакстана, разработаны «Дорожная карта» и «Медиаплан». В соответствии с ними, например, совместно с Жокаргы Кенесом и Советом Министров Республики Каракалпакстан в разрезе районов были проведены учебные курсы с целью повышения политических и правовых знаний руководителей и работников сходов граждан.

Контрольная деятельность по обеспечению выполнения постановления Президента продолжается.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.