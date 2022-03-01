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ФЕСТИВАЛЬ С УЧАСТИЕМ АНСАМБЛЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

В этом году свое музыкальное турне Центральный ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Узбекистана начал с нашей республики.

Первым пунктом был выбран Берунийский район, где уже во всю господствует пленительное дыхание весны. Здесь коллектив стал участником молодежного фестиваля под девизом «Молодежь Нового Узбекистана — объединимся!», который прошел на территории сельского схода граждан «Тинчлик».

Мероприятие стартовало с оздоровительной акции «Пять тысяч шагов к здоровью!». Ход молодежного фестиваля разнообразили различные творческие конкурсы, песенные состязания (айтыс), традиционные национальные игры, спортивные соревнования, являющиеся источниками физического и духовного здоровья подрастающего поколения.

В рамках программы «Я — сын солдата!» военно­служащие вышли с показательными выступлениями, вызвавших у юных зрителей прилив патриотических чувств и бодрость духа. Особенный интерес они проявили мастерскому исполнению отдельных сложных элементов рукопашного боя, упражнениям с оружием взвода почетного караула.

В ходе экологической акции «Зеленое пространство — руками молодежи» были высажены саженцы разных плодовых и декоративных деревьев. В тематическом плане фестиваль включил также книжную ярмарку, конкурсы юных книголюбов, юных художников, ярмарку вакансий, выставку продукций и товаров молодых предпринимателей, интеллектуальную игру «Заковат» и многие другие интересные мероприятия.

Выступление гостя фестиваля — Центрального ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Узбекистан, а также местных эстрадных исполнителей, оркестра Северо-Западного военного округа украсили работу фестиваля.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.