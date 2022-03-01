"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Конкурсы СОСТЯЗАНИЕ ТАМОЖЕННИЦ Состоялся Каракалпакский республиканский этап смотра-конкурса «Мисс Таможня» среди сотрудниц органов таможенной службы. Участницы прошли пять туров, включающие уровень общих знаний, кулинарное мастерство, находчивость и изобретательность. По итогам состязаний лучшей признана инспектор пограничного таможенного поста «Ходжейли» Айсулу Турдымуратова. Второе место заняла также инспектор данного поста Махсура Ибраимова, третье место досталось инспектору таможенного поста «Дауыт ата» Гульхан Исметуллаевой. Теперь А.Турдымуратовой на региональном этапе предстоит соревноваться со своими хорезмскими коллегами. Д.Абибуллаев, корреспондент ККИА. Сәне: 01.03.2022 08:09:42 2 мәрте оқылды