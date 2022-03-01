"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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«ОБРАЗЫ МОИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДКОВ»

Вот уже без малого 50 лет Барлыкбай Айтмуратов посвящает свою жизнь творению. А именно изобразительному искусству. Его плодотворная деятельность находит отклик у поклонников искусства.

На днях в Государственном музее истории и культуры Республики Каракалпакстан прошла персональная выставка народного художника Каракалпакстана, заслуженного деятеля искусств Республики Каракалпакстан, лауреата Государственной премии имени Бердаха Барлыкбая Айтмуратова под названием «Образы моих исторических предков».

На торжественном открытии выставки выступили директор музея А.Ибрагимова, народный художник Каракалпакстана Ж.Лепесов, заслуженный наставник молодежи Республики Каракалпакстан А.Раджапов, народный писатель Каракалпакстана М.Нызанов и другие. Они поздравили Б.Айтмуратова с 65-летним юбилеем и отметили его большой вклад в развитие изобразительного искусства нашей республики.

Б.Айтмуратов начал свою дорогу в искусство в 1974 году. За долгую творческую жизнь им созданы образы исторических личностей нашего народа, рассказано о быте и традициях каракалпаков. В 1986 году он работал в Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха художником-постановщиком, а затем главным художником. За годы работы мастер кисти создал декорации ко многим спектаклям. В 1990 году Б.Айтмуратов стал членом Союза художников Узбекистана.

Художник в 1993 году вместе с театральным коллективом Каракалпакского государственного академического музыкального театра имени Бердаха со спектаклями «Шарьяр», «Зауал» побывал на международных театральных фестивалях, проходивших в городах Ашхабад (Туркменистан) и Ташкент, а в 2007 году в составе труппы театра поехал в столицу Египета Каир. В том же году с коллективом Каракалпакского государственного театра юного зрителя Б.Айтмуратов принимал участие в оформлении сцены для спектакля «Девять ворчунов и один писклявый» для международного фестиваля «Национальный фольклор и театральное искусство», проходившем в Ашхабаде.

Б.Айтмуратов также принял участие в международном конкурсе, посвященном 660-летию Амира Темура. Его картина «Амир Темур перед восстанием» заняла почетное первое место.

У него много достижений. Но особое место занимает триптих «Бердах», представленный на открытом конкурсе «Бердах глазами художников», посвященном 170-летнему юбилею поэта. Эта работа художника заняла первое место.

Творческие удачи художника не остаются без внимания руководства нашей республики. В 1991 году он становится лауреатом премии молодежи Каракалпакстана, в 1996 году за крупную работу «Ерназар Алакоз» ему присуждают Государственную премию имени Бердаха, в 2009 году Б.Айтмуратов был удостоен серебряной медали Академии художеств Узбекистана, а в 2021 году ему было присвоено звание «Народный художник Каракалпакстана».

Работы художника выставлялись в Самарканде, Ташкенте, Махачкале, Москве, Сиднее и в нашей республике. Полотна Б.Айтмуратова можно увидеть в Государственном музее истории и культуры, наиболее известные картины живописца на исторические темы — «Едиге», «Маманбий», «Ерназар Алакоз», «Айдос баба», «Кырк кыз», «Тумарис».

Х.ХАЛИЛАЕВА.

Фото М.Хабибуллаева.