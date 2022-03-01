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«НАЦИОНАЛЬНАЯ АРМИЯ ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ»

В Парке патриотов столицы нашей республики прошел военно-патриотический фестиваль под девизом «Национальная армия глазами молодежи», охвативший более тысячи юношей и девушек из Берунийского, Канлыкульского, Тахтакупырского, Чимбайского районов и города Нукуса.

Военно-патриотическое мероприятие было организовано по инициативе командования Северо-Западного военного округа, каракалпакскими республиканскими советами Агентства по делам молодежи и Союза молодежи, Каракалпакским отделением Академии художеств Узбекистана, Каракалпакским республиканским советом организации по содействию обороне «Ватанпарвар».

На фестивале молодежь состязалась по тимбилдинг играм, стрельбе из лука, шахматам, шашкам, перетягиванию каната, настольному теннису, альпинизму, преодолению препятствий на велосипеде. Все победители были отмечены дипломами и памятными призами.

Кроме спортивных соревнований молодые люди ознакомились с образцами изобразительного искусства художников, иллюстрирующих взаимоотношения человека и природы, сцены из жизни военнослужащих и молодежи.

Юные гости посетили музей памяти в Парке патриотов, где демонстрируются сведения и документы о подвигах бойцов на фронте, самоотверженном труде простых людей в тылу, осмо­трели выставку вооружений и военной техники.

Живой интерес у них также вызвали смотр почетного караула и показательные выступления по рукопашному бою силами военнослужащих военной части. А коллектив оркестра Центра духовности и просветительства Нукусского гарнизона своими зажигательными песнями и танцами придал мероприятию поистине праздничный дух.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.