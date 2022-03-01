ОЧЕРЕДНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЖЕСТ ОТ ФОНДА «ВАКФ»
Региональное отделение Общественного благотворительного фонда «Вакф» при Управлении мусульман Узбекистана в Нукусе провело очередную благотворительную акцию для малообеспеченных и нуждающихся семей.
В частности, на благотворительной акции, организованной совместно с Турецким фондом имени Азиза Махмуда Худойи, нуждающимся семьям и семьям с детьми-инвалидами из Нукуса были переданы продукты питания на общую сумму 21,6 млн. сумов.
— У нас на должном уровне налажено сотрудничество с Фондом имени Азиза Махмуда Худойи, — отметил Исломбек Тажетдинов, исполняющий обязанности руководителя Каракалпакского филиала общественного благотворительного фонда «Вакф». — Подобные мероприятия по оказанию помощи соотечественникам, нуждающимся в социальной поддержке, будут продолжены и в дальнейшем.
Д.Абибуллаев,
УзА.
Фото М.Хабибуллаева.