Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 09:01:47, 01.03.2022
Биринши бет
Дағазалар
Кириў
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Общество

ОЧЕРЕДНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЖЕСТ ОТ ФОНДА «ВАКФ»

Региональное отделение Общественного благотворительного фонда «Вакф» при Управлении мусульман Узбекистана в Нукусе провело очередную благотворительную акцию для малообеспеченных и нуждающихся семей.

В частности, на благотворительной акции, организованной совместно с Турецким фондом имени Азиза Махмуда Худойи, нуждающимся семьям и семьям с детьми-инвалидами из Нукуса были переданы продукты питания на общую сумму 21,6 млн. сумов.

— У нас на должном уровне налажено сотрудничество с Фондом имени Азиза Махмуда Худойи, — отметил Исломбек Тажетдинов, исполняющий обязанности руководителя Каракалпакского филиала общественного благотворительного фонда «Вакф». — Подобные мероприятия по оказанию помощи соотечественникам, нуждающимся в социальной поддержке, будут продолжены и в дальнейшем.

Д.Абибуллаев,

УзА.

Фото М.Хабибуллаева.

2 мәрте оқылды
Излеў


Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF