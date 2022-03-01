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Постановление и его исполнение

ПРОЕКТ «МОЙ САД В АРАЛЬСКОМ МОРЕ»

В соответствии с постановлением главы нашего государства «О дополнительных мерах по повышению эффективности деятельности Международного инновационного центра Приаралья при Президенте Республики Узбекистан» от 12 февраля 2020 года был разработан агроэкотуристский проект «Мой сад в Араль­с­ком море» («My Garden in the Aral Sea»), направленный на ликвидацию последствий высыхания Аральского моря и увеличение числа туристов.

Главной целью проекта, созданного совместными усилиями Международного инновационного центра и Министерства инновационного развития Республики Узбекистан, является привлечение населения и зарубежных туристов к проблеме Аральского моря, внести посильный вклад в процесс озеленения региона Приаралья. В результате впервые в Узбекистане разработаны проект организации всенародной озеленительной работы и краудфандинговая платформа (народное финансирование). Фондом финансирования науки и поддержки инноваций при Министерстве инновационного развития для проекта было выделено около 543 миллионов сумов.

— На цели проекта на территории опытно-производственного участка «Муйнак» произведен отвод 1,8 гектара земли и на сегодняшний день здесь высажено 3383 саженца 17 видов деревьев, — рассказывает заместитель директора Международного инновационного центра по науке и производству Камалатдин Идирисов. — Кроме того, в рамках реализации проекта на 42 гектарах высохшего дна Арала высажены саксаул, кандым и терескен. В прошлом году хакимиятом Муйнакского района дополнительно выделено более 30 гектаров земельных площадей.

Как сказали специалисты, в ходе проведения акции «Один миллион деревьев», которую по инициативе общенационального движения «Юксалиш» организовали Министерство инновационного развития Республики Узбекистан, Демократическая партия «Миллий тикланиш», Экологическая партия Узбекистана и Международный инновационный центр Приаралья при Президенте Республики Узбекистан, на землях, выделенных под проект «Мой сад в Аральском море», высажено большое количество саженцев плодовых и декоративных деревьев.

В целях широкой пропаганды проекта среди инос­транных туристов, подготовлены буклеты на русском и английском языках и распространены в аэропорту, на железнодорожном вокзале, в гостиницах, расположенных в Нукусе и Муйнакском районе, достопримечательных местах, часто посещаемыми туристами. Сответствующие письменные послания разосланы почти 200 зарубежным партнерам. Были развешаны рекламные баннеры вдоль автотрассы Муйнак-Нукус.

Создан и в феврале 2020 года введен в действие веб-сайт www. aralforest. org , оснащенный эквайринговой системой для удаленной закупки саженцев деревьев. А также снят рекламный ролик на четырех языках, который размещен в залах ожиданий аэропорта и вокзала.

Для постоянного мониторинга роста и развития саженцев, на территории сада установлены камеры видеонаблюдения.

На территории опытно-производственного участка «Муйнак» налажена система капельного орошения, а также пробурены три подземные скважины.

В целом, наблюдается искренний интерес к проекту как со стороны местных, так и иностранных физических и юридических лиц.

Так, благотворительные средства уже выделены Министерством инновационного развития, представительством Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) в Узбекистане, Каракалпакским территориальным предприятием электрических сетей, Институтом Гёте в Узбе­кистане, Каракалпакским государственным университетом имени Бердаха, Нукусским государственным педагогическим институтом имени Ажинияза и рядом других организаций и учреждений.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.