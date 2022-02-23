"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Археология

ЛЕГЕНДА О ГУЛЬДУРСУН

Начиная еще с древних времен, наша культура пролегала на границе между двух миров, правильнее сказать, что с одной стороны простиралась оседло земледельческая, и с другой стороны кочево-скотоводческая культуры.

И между ними составные отношения в виде мирных торгово-экономических связей, а с другой стороны связанные с различными военными и захватническо-разорительными походами.

Южное Приаралье и в этом аспекте Правобережный к Амударье Хорезм, считался одним из главных регионов становления тюркских объединении, способствуя оседанию кочевых племен, появилась возможность смешаться и превратиться в огромную народность со своеобразной культурой. И именно с тех пор наша земля смогла сохранить до наших дней великолепные памятники — города и поселения, каналы и величественные руины с древней историей.

Одним из таких величественных и древних памятников, о котором мы хотим вести речь — Большой Гульдурсун.

Остатки крепостных стен, хорошо сохраненные башни и вид на целые ряды еще не раскопанных холмов, невольно притягивают взгляд посетителей. Ступая на территорию развалин и соприкасаясь с лежащими под ногами остатками заброшенной керамики ощущаешь, что на этом месте когда-то была развитая цивилизация со свойственной для античной Средней Азии, культурой. Вглядываясь в очертания развалин внутри крепостных стен, можно понять, что здесь существовали улицы, кварталы. Глубокие очертания стрелковых бойниц, из которых вели огонь оборонявшие город лучники, еще хранят в себе исторические сведения о сражениях, захватах, политических и экономических изменениях в судьбах не только людей, живших здесь, но и целого народа обитавших издревле на берегу великой реки Амударьи.

Несмотря на то что город оставлен его жителями, или вернее сказать уничтожен еще монголами в 1220-е годы (информации о последних днях существования города взяты из раскопанных культурных слоев и нумизматических материалов), легенда о защитниках продолжает бытовать и поныне, передаваясь из поколения в поколение как урок любви и предательства.

Местные старожилы, интерпретируя легенду не забывают упомянуть о том, что город когда-то назывался «Гюлистан» — «Цветник роз». По преданию, это был богатый город с цветущей, изобилующий водой округой. Городом правил старый падишах, имевший красавицу — дочь по имени Гульдурсун. И счастливый город постигала беда: из пустыни пришли полчища калмыков, разрушая все на своем пути. Калмыки опустошили цветущие поля и сады и плотным кольцом охватили город. Мужественно оборонялись жители, и враги были не в силах преодолеть их сопротивление. Прошли месяцы, и на помощь завоевателям пришли еще более страшный враг — голод. Иссякли запасы. Люди умирали на улицах. Созывая совет вельмож и полководцев, было решено использовать хитрое средство спасения. Горожане накормили досыта оставшуюся скотину просом и выпустили из городских ворот. Осаждавшие и изморенные голодом калмыки за многомесячную осаду съели всё, что можно было съесть, и в лагере их начали подумывать о неизбежности снятия осады. Поймав и зарезав скотину, они увидели, что желудок его набит отборным пшеничным зерном, пришли в смятение: «Если они скотину так кормят, какие же еще у них запасы! — кричали воины — осада безнадежна, город неприступен, надо уходить, пока мы не умерли голода». Так решили военачальники калмыков, и в лагере начались сборы в обратный поход. Но иначе решила дочь падишаха — Гульдурсун. Много месяцев наблюдала она со стен за предводителем калмыков, молодым красавцем, смелым витязем-сыном калмыцкого царя. В сердце ее вспыхнула неудержимая страсть к предводителю врагов ее народа. И когда увидела она, что хитрость осажденных удалось, и калмыки начали сворачивать свои юрты, с преданной служанкой послала она калмыцкому воеводе письмо, где описала свою страсть к нему и выдала тайну гюлистанцев «Подожди еще один день, — писала она, — и ты увидишь сам, что город сдастся». Калмыки поверив ее словам остались ожидать участи города. И вскоре умирающие от голода горожане были вынуждены сдастся и открыть ворота. Город был разграблен и сожжен, жители частью перебиты, частью уведены в рабство. Предательницу Гульдурсун привели к предводителю войск. Он взглянул на нее и сказал: «Если она из-за недостойной страсти к врагу своей родины предала свой народ и своего отца, как же она может поступить со мною, если она, когда ни будь найдет новую любовь? И тогда калмыки решили казнить ее казнью кочевников, привязав к хвостам сорока диких лошадей и погнали в пустыню. Разорвали кони тело Гульдурсун на сорок частей и рассеяли его по полям. И с тех пор стали звать городом Гульдурсун. А чтобы память о предательстве не забывалась, построили город и назвали его Кырккыз, руины которого до сих пор высятся в пустыне Кызыл кумов.

Название Большой Гульдурсун, памятник археологии приобрел по причине того, что буквально рядом, в нескольких километрах западнее был расположен средневековый археологический памятник название, которому местные люди дали Малый Гульдурсун. По причине очень близкого расположения памятников друг к другу — оба носят название Гульдурсун. К великому сожалению, Малый Гульдурсун был полностью разрушен временем и людскими руками еще в 80-х годах двадцатого столетия.

Большой Гульдурсун расположен в 35 км восточнее от районного центра Бустон (Элликкалинского района) и в 20 км к востоку от Берунийского района. Памятник впервые был обследован в 1937 году Я.Г.Гулямовым, где работы продолжались вплоть до 1940 года. Затем, после значительного перерыва Большой Гульдурсун был тщательно обследован и подвергнут археологическим раскопкам сотрудниками отдела археологии Государственного музея искусств им.И.В.Савицкого в 1987 по 1995 годы. В последствии были опубликован ряд научных статей и отдельный труд.

Памятник является одним из крупных пограничных крепостей Древнего Хорезмского государства IV-Iвв до н.э., I-VIII вв. н.э. и IX-XIV вв. н.э. Внешние стены построены на основе запустевшей античной крепости, завоеванной арабскими войсками. В плане она представляет собой прямоугольную форму общей площадью 350х230 м. строго ориентированный углами по сторонам света. По середине юго-восточной стены расположены сохранившиеся средневековые ворота, полуовальной формы.

Ранние античные стены выстроены из сырцовых кирпичей размерами 40х40х10-11 см, сложенные на нижних пахсовых (глинянных) блоках. Стены сохранились на высоту до 15 м. Внутренняя часть стен являются средневековыми состоящими из кирпичей размером 24х24х5 см и прикреплена вплотную к античным стенам. При перестройке крепости в хорезмшахское время внутренняя часть стен античной стрелковой галереи была снесена. В настоящее время внутренняя часть античных стен сохранили следы стрелковых бойниц, расположенных в два ряда в шахматном порядке. Местами в пахсовой стене сохранились и видны забутованные, расположенные на большой высоте — арочные проходы.

Оборонительная фортификация крепости была усилена постройкой предстенного барьера со вторым рядом выносных башен, фланкирующих подступ к стене, и по этой причине образуют так называемое «предвратное сооружение» по всему диаметру полуциркульных (полуовальным) в плане. Раскопы и исследования показали, что крепость играла чисто стратегическую роль и имела важное значение в обороне головных сооружении древнего оросительного канала Гаухаре.

При исследовании памятника во внутренней части был вырыт глубокий шурф глубиною до 14 метров. Анализ и выявленные материалы показали, что внутренняя часть памятника интенсивно обживалась во все времена его существования.

Памятник очень интересен в архитектурном плане. Во внутренней восточной стене великолепно сохранилась «каптар хана» (помещение для содержания голубей). В научной литературе многократно известно о подобных «голубятнях» на некоторых средневековых памятниках на этой территории. А также, эти сведения дают основания предполагать, что почтовые голуби использовались для поддержания связей между крепостями, городами и отдельными регионами. По этой причине не случайность, что для содержания голубей отводилось специальное помещение, состоящее из специальных ниш, углубленные в несколько рядов, устроенных между стрелковой галереей восточной стены.

Не меньший интерес в архитектурном и материальном плане представляют его восточные и южные угловые башни, которые использовались в средние века в качестве складских помещении для хранения семян хлопка. Для надлежащего сохранения семян на полу использовались специальные «отдушины» — вентиляционные отверстия на полу, которые могли активно проветривать хранившиеся семена. В одном из таких помещений, под грудой хорошо сохранившихся семян был обнаружен поливной кувшин с кладом медных монет идеального сохрана с именем Мухаммеда Хорезмшаха II, и на них четкие даты периода 1220-1221 годов. Скорее всего нашествие монгольских войск на крепость, позволило хозяину клада на некоторое время использовать груду семян в качестве схрона для своего богатства.

Практически после данного завоевания крепость прекратила свое существование. И вместе с ним прекратила орошать древние и средневековые земли и канал Гаухаре. Кстати, единственный канал на территории правобережной части Амударьи сохранивший свое было название.

Памятник сегодня очень удобен для посещения туристами, и представляется собой уникальный образец античной архитектуры.

О.Доспанов,

заведующий отделом археологии Государственного музея искусств

Республики Каракалпакстан имени Савицкого.