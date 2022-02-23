"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

В общественных организациях

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ

В настоящее время Каракалпакский филиал общественной организации «Yuksak Salo­xiyat» работает над реализацией проекта под названием «Повышение правовой грамотности населения Кунградского района и города Нукуса Республики Каракалпакстан», направленном на защиту законных интересов граждан, оказание бесплатной правовой консультации.

— В рамках проекта, финансируемого американским агентством USAID, проводится совместная деятельность с правоохранительными и административными органами,— рассказывает директор филиала М.Аллашова. — С гражданами, в том числе с трудовыми мигрантами и членами их семей, организовано около 80 встреч в аэропорту Нукуса, махаллях столицы и Кунградского района. В ходе этих встреч юристами нашего филиала даны квалифицированные ответы на вопросы, касающихся порядка работы с документами при обращении в судебные органы, правил заполнения документов при письменном обращении, взыскания алиментов и других.

На сегодняшний день в рамках проекта более 2000 граждан получили квалифицированную правовую помощь.

Оказание бесплатной юридической поддержки в рамках данного проекта будет осуществляться до конца первого квартала.

ККИА