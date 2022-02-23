"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Мероприятия

МАКСИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ

В Тахиаташской политехнической профессиональной школе состоялся семинар в формате открытого диалога, организованный отделом по работе с молодежью и бизнес-структурами Каракалпакского республиканского совета Либерально-демократической партии Узбекистана.

Цель мероприятия — широкое вовлечение молодежи в занятие бизнесом, повышение и укрепление в молодых людях знаний и навыков предпринимательства.

В ходе семинара его участники были ознакомлены с основами и направлениями государственной молодежной политики, реализуемой в Узбекистане как один из приоритетов.

— В процессе открытого диалога молодежи в доступной форме были доведены пути и способы эффективного использования земельных площадей в многопрофильных фермерских хозяйствах и приусадебных участках, оптимальные сроки сева и возделывания на приусадебных землях повторных сельхозкультур, сути и значения проекта «Каждому молодому человеку — по одному гектару», — сказал специалист Тахиаташского районного совета фермеров, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Х.Тлеубаев. — Важность мероприятия состоит в том, что весна, а значит, новый сельскохозяйственный сезон не за горами.

На семинаре специалисты ответили на вопросы, интересующие участников.

ККИА