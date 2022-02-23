"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Указ и его исполнение

МЕРОПРИЯТИЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА «СФЕРА БЕЗ КОРРУПЦИИ»

Недавно в Нукусском филиале Узбекского государственного университета физической культуры и спорта прошло общепрофилактическое мероприятие, организованное в рамках реализации проекта «Сфера без коррупции».

В нем приняли участие работники прокуратуры, профессорско-преподавательский состав и тьюторы филиала.

В своем вступительном слове заместитель директора по учебным делам Б.Утемуратов отметил, насколько коррупция наносит серьезный вред политическому и экономическому развитию каждого государства, ослабляет его устои.

После этого заместитель начальника отдела Прокуратуры Республики Каракалпакстан Ш.Алламбергенов рассказал о сути и содержании Закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции», Указа главы нашего государства «О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан» от 29 июня 2020 года, создании в соответствии с ним Агентства по противодействию коррупции, преобразовании Республиканской межведомственной комиссии по противодействию коррупции и ее территориальных комиссий в Национальный совет Республики Узбекистан по противодействию коррупции и его территориальные советы. Также он подробно проинформировал собравшихся о положениях статей «Получение взятки», «Дача взятки», «Посредничество во взяточничестве» Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Участники мероприятия получили ответы от специалистов на интересующие их вопросы.

А.Мамбеткаримов,

главный специалист отдела по противодействию коррупции и

управлению системой комплаенс-контроля Нукусского филиала УзГУФКС.

ККИА.