"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Медиа-тур

«ПЯТЬ ИНИЦИАТИВ — ПЯТЬ НАЧИНАНИЙ»

Как известно, главой нашего государства в 2019 году в целях усиления внимания к молодежи, широкого привлечения ее к культуре, искусству и спорту, формирования навыков использования информационных технологий, пропаганды чтения книг среди молодого поколения и обеспечения занятости женщин было выдвинуто пять важных инициатив по организации социальной, духовно-просветительской работы по новой системе.

На днях в Каракалпакском государственном университете имени Бердаха состоялся медиа-тур под названием «Пять инициатив — пять начинаний». В нем приняли участие представители СМИ нашей республики.

Во время торжественной части открытия медиа-тура выступил проректор университета по духовно-просветительской и вопросам молодежи Сахауатдин Алауатдинов. В своем выступлении он отметил важное значение реализации идей пяти важных инициатив главы государства в жизни студентов. Затем гости вуза ознакомились с достижениями студентов в спорте, искусстве, с деятельностью кулинарных и швейных цехов, где мастера своего ремесла делятся со студентами.

На организованной здесь выставке журналисты увидели проекты парка отдыха и многоэтажных домов факультета архитектуры, а представители факультета физической культуры продемонстрировали свои кубки, медали, завоеванные на международных и республиканских спортивных соревнованиях.

— Я участник международных турниров по таэквондо, 4-кратный чемпион Узбекистана, многократный чемпион Каракалпакстана, — говорит студентка 3 курса факультета физической культуры Ширин Алланазарова. — В 2018 году на международном турнире по таэквондо, проходившем в городе Хужейра (ОАЭ), я заняла почетное призовое место. В том же году на Первом открытом чемпионате Азии, проходившем в Казахстане, заняла третье место. Через год, вновь став чемпионкой Узбекистана, я получила возможность без вступительных тестов поступить в университет. Думаю, что впереди у меня много еще побед. Каждое мое спортивное достижение — это труд тренера, мастера спорта Узбекистана Караматдина Далибаева и моих наставников в университете.

В настоящее время в университете учатся 25 665 студентов по 16 специальностям, в очной форме бакалавриата, заочно и по второй специальности. В вузе для студентов созданы все условия для получения глубокого знания и для содержательного проведения досуга. Здесь есть 7 учебных корпусов, 11 спортивных зданий и площадок. Если сейчас в 6 студенческих общежитиях проживают 1810 приезжих молодых людей, то совсем скоро будут сданы в эксплуатацию ещё два студенческих общежития на 520 мест. Для постоянного проведения культурно-просветительских мероприятий действует Дворец культуры и информационно-ресурсный центр.

Вниманию журналистов были представлены образцы национальной вышивки, которой были украшены чапаны, платья, тюбетейки и другая продукция, изготовленная руками студентов вуза.

— Я приехала из города Ташавуз Туркменистана, — говорит вышивальщица, студент­ка 4 курса факультета иностранных языков Шохиста Жуманиязова. — Этому делу я научилась с раннего детства у своей сестры. Здесь со своими подругами содержательно провожу досуг, вышивая платья, шарфы и другие вещи. Вместе с подругой и землячкой Мавзуной Эсеновой помогаем тем, кому интересно швейное дело.

В целях обеспечения занятости студенток, а также поддержки их начинаний при университете открыты 2 швейных цеха, где желающие освоить шитье могут пройти обучение на курсах.

Во время медиа-тура журналисты ознакомились с инновационными достижениями, где преподаватели факультета архитектуры создали комфортные двухъярусные кровати для студентов, а также столы и стулья для аудитории, которые отличаются удобством по сравнению с предыдущими наборами.

Эти инновационные идеи принадлежат старшему преподавателю вышеназванного факультета Наджибулле Калиеву.

Журналисты также посетили компьютерные курсы, библиотеки, недавно открытый факультет искусства и другие места, где студенты проводят свое свободное время.

Х.Халилаева.

Фото К.Бегимова.