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АКЦИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЗЕЛЕНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

Как известно, на видеоселекторном совещании, состоявшемся 2 ноября минувшего года, Президент нашей страны Шавкат Мирзиёев выдвинул инициативу по реализации национального проекта «Яшил макон» («Зеленое пространство»).

Во исполнение данной важнейшей инициативы главы государства коллективы предприятий, учреждений, организаций республики, активные граждане принимают деятельное участие в процессах охраны природы родного края, озеленении и благоустройства территорий проживания.

19-20 февраля этого года прошла акция в рамках проекта «Зеленое пространство».

В первый день меро­приятия на территории схода граждан «Жидели байсын» города Нукуса на площади более шести гектаров были высажены саженцы деревьев и кустарников. Выступивший здесь Председатель Совета Минис­тров Республики Каракалпакстан К.Сариев отметил огромную важность осуществляемой экологической акции.

На другой день акция продолжилась на территории сельского схода граждан «Такырколь» Нукусского района, где принимали активное участие около 500 студентов вузов. Ими высажено 3750 саженцев плодоовощных, около 2 тысяч — декоративных деревьев.

По данным Комитета Республики Каракалпакстан по лесному хозяйству, всего за два дня высажено более 655 тысяч саженцев.

ККИА